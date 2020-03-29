Украинские клубы не хотят платить зарплаты футболистам

Некоторые футбольные клубы в Украине не хотят платить зарплаты футболистам из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса. В Украине все футбольные турниры приостановлены, а команды отправлены на карантин.

Глава комитета национальных сборных Украины прокомментировал ситуацию в украинском футболе из-за карантина.

Он выразил надежду, что чемпионат Украины доиграют.

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Хотелось бы, чтобы доиграли чемпионат. Есть много неопределенных позиций. Второе место, которое дает право играть в Лиге чемпионов, кто вылетит, кто будет в еврокубках. Нужно, чтобы команды собирались и решали, президенты клубов. Убытки понесут все. Сейчас одни команды будут платить, другие не хотят платить, я знаю. Посмотрим, как все обернется,

– сказал Маркевич в комментарии "Футбол NEWS".

Ранее СМИ сообщали, что задолженность по зарплате перед футболистами и тренерским штабом имеет "Черноморец".

Одесскую команду, которая играет в Первой лиге, возглавляет сын Маркевича Остап.

Также СМИ писали, что задолженность по зарплате имеет луганская "Заря". Однако эту информацию опровергли.

Что рекомендует ФИФА?

ФИФА попросит профессиональных футболистов согласиться с понижением зарплаты на 50% из-за приостановки матчей.

Лидеры ФИФА провели онлайн-совещание с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Пока решение не принято официально, однако в ближайшее время может вступить в силу.

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