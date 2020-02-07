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Украинские спортсмены должны выступать на территории страны-агрессора России, – Бородянский

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Владимир Бородянский / SLM

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский убежден, что украинские спортсмены должны ездить в Россию на международные соревнования.

По его словам, это нужно для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире и повышать собственный рейтинг. Такое мнение Бородянский высказал на пресс-конференции в пятницу, 7 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за рубежом, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали,
– убежден Бородянский.

При этом министр, в чьем подчинении находится не только спорт, но и культура, заявил, что это не касается украинских артистов, которые едут на гастроли в Россию.

"Надо различать выступления спортсменов за рубежом, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов", – заявил министр.

Больше об этом: Есть большая разница, – Бородянский о поездках спортсменов и артистов в РФ

Саму же ситуацию, когда спортсмены выступают на территории страны-агрессора, Бородянский считает не только вопросом между Украной и Россией. По его словам, этот кейс касается международного сообщества, ведь есть немало аналогичных случаев конфликтов между государствами.

Стоит напомнить, что перед тем, министерство не запрещало поездки украинских спортсменов на соревнования в Россию, но отказывался их финансировать. И уже в 2020 году сборная Украины по художественной гимнастике отправилась в Россию на гран-при Москвы, которое продлится с 7 по 9 февраля.

Как сообщалось, 5 февраля тренерский штаб сборной Украины решил отправить нескольких спортсменок на соревнования по художественной гимнастике, проходящие в РФ.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Украина – Россия Владимир Бородянский Новости Спорта Спорт
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