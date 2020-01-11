Украинские спортсмены между патриотизмом и деньгами

Пост Василия Ломаченко на странице в Инстаграм всколыхнул очередную волну обсуждения патриотичности и "ватности" украинских спортсменов. Очень много о позиции наших спортсменов уже было сказано и обсуждалось, но очень мало дискутировалась суть проблем.

Напомним, на официальной странице Василия Ломаченко в Инстаграм было опубликовано видео на религиозную и военную тематику. На кадрах присутствует спецназ России, а в конце автор видео спасибо "вежливым людям". Так называли российских военных без опознавательных знаков, которые захватывали украинские объекты в Крыму и осуществляли аннексию полуострова. За это на боксера полился шквал критики. Впоследствии Ломаченко ответил на критику, зачитав стихотворение.

Мы часто останавливались на определении "патриот" или "не патриот", обсуждаем, поехали или не поехали на соревнования в Россию и что они пишут в соцсетях. Но смотрим на каждую ситуацию отдельно, не замечая системы.

Первый и основной факт, который надо всем понять – это Россия напала на Украину и у нас война. Второй – это не обычная война, о которой мы читали в книгах или смотрели фильмы, а гибридная, которая не всегда заметна, предполагает много этапов, большинство из которых невидимы общественности. Третий – спортсмены являются частью этой войны.

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"Это война политиков"

Да, эта фраза от наших спортсменов является вполне правильной. Война – это бессилие политики. И если мы воюем, то политики провалили свою работу (не обеспечили безопасность, не избежали конфликта). Но политики – это не пришельцы, которые приехали нами управлять, а люди, которых мы выбрали. В том числе спортсмены, которые принимали и принимают участие в агитации за того или иного кандидата. Спортивные функционеры всегда были в стенах Верховной Рады, а теперь там еще и два действующих спортсмена. Получается, раз война продолжается, спортсмены до сих пор заявляют, что это война политиков, то это и война борца Жана Беленюка и легкоатлетки Ольги Саладухи.

Но это не так. Это война народов, потому что на войне умирают украинцы и русские (еще немного чеченцев и бурятов), а не политики. Там умирают спортсмены, которые свои мечты об Олимпиаде отложили и пошли защищать страну. Говоря фразу, что "это война политиков", наши атлеты таким образом самоустраняются от спортивного сообщества, забывая о тех коллегах, которые творят эту политику и погибли за страну. Также не стоит забывать, что Вооруженные силы Украины и Национальная гвардия Украины, которые защищают нашу страну, имеют спортивные роты и активно вкладывают в развитие спортсменов. У многих наших атлетов основное место работы ВСУ или НГУ, и в случае объявления военного положения они поедут на Восток страны... воевать, а не соревноваться.

"Спорт вне политики"

Если спорт вне политики, то государство не должно поддерживать его. Спорт – это одна из политик, которую реализуют органы власти. За счет налогоплательщиков оплачивается подготовка, выезды на соревнования и обеспечение наших спортсменов. Поэтому считать, что спорт вне политики – это не понимать что такое политика.

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Это проблема не только спортивной общественности. Большинство понимает политику как то, что делает президент или премьер-министр и что происходит в Верховной Раде и на политических телевизионных шоу. Это вызывает отвращение, здесь нет ничего хорошего, все выглядит "грязным" и "лживым". Но это верхушка, которую видят все, и которая призвана захватить внимание избирателя и не более. На самом деле даже самый маленький сельский совет творит свою политику. Если коротко, то политика – это политические партии, а политики – это о системности принятия решений. Спорт – это не политические партии, это системность принятия решений (увеличение финансирования, повышение заработных плат, увеличение количества выездов и улучшения обеспечения). Война – это способ выиграть выборы; это следствие плохих решений, и несистемность построения безопасности государства. Потому что война и спорт лежат в одной плоскости функционирования государства.

Даже когда спортсмен или спортсменка заявляют, что "спорт вне политики", то это не означает, что политика о них забывает или не использует. Спорт всегда был одним из способов показать свое величие. Что Гитлер в 1936 году, что Путин в 2014 году использовали Олимпиаду в своих целях (а Путин и Чемпионат мира по футболу в 2018 году). И абсолютно все спортсмены были пешками в их игре. Даже сейчас, когда украинские спортсмены стараются быть в стороне, они становятся частью пропаганды России. Ломаченко с последним постом стал "нашим парнем", которого обижают "плохие укры". Как и Свитолина, которая из-за "плохой предыдущей власти" не могла поехать на Кубок Кремля.

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Позиция органов власти

И здесь очень важна позиция украинской власти. А ее нет, что теперь, что два года, три или пять лет назад. Как в официальных выступлениях, так и не на запись, наши спортсмены всегда говорят, что хотят слышать четкую и понятную позицию министерства. Но ее нет и не было.

Когда государственный секретарь Министерства молодежи и спорта Олег Немчинов говорил о запрете ехать на соревнования в Россию, именно министерство обнародовало полупозицию – "можете ехать, но за свой счет". Что сделало спортсменов заложниками, потому что чемпионаты мира и Европы, а также важные этапы кубков происходили в России, и от них зависели результаты атлетов. И получалось, что когда ты не едешь, то теряешь титулы, деньги, возможность развиваться. А когда поедешь, то на тебя сразу нападали противники поездки, апеллируя к полупозиции министерства. Это превратило спортсменов в заложников ситуации, а пропаганда России сделали их жертвами "режима хунты". Это еще больше втянуло спортсменов в политическую борьбу (здесь именно политики и деятельности партий). Отсутствие своей четкой позиции у большинства атлетов начало приводить к заявлениям, о которых писали выше. Но это только часть проблемы.

Кумиры-идолы-люди

Большинство из нас имеют кумиров или идолов. Но не думают о том, что это такие же люди как и мы. С таким же интеллектуальным уровнем, проблемами и пониманием ситуации. Однако общество почему-то видит в спортсменах кого-то другого (пророков, светил, проводников), но не людей. В первую очередь мы говорим про футбол и бокс, которые до сих пор почему-то самые популярные в стране, и, соответственно, все разговоры о войне ведутся вокруг Усика, Ломаченко, Ракицкого, Тимощука. Однако не видим пауэрлифтинг или любой другой менее популярный вид спорта. Банальные и примитивные стихи или цитаты от них, которые когда-то были мегапопулярны в соцсетях, считаем мыслями уровня Сократа, Вольтера или Черчилля. Мы не смотрим на процент тех, кто является сторонником "русского мира", потому что куда важнее трэш, а не адекватная позиция с аргументами. Усик или Ломаченко никогда не объяснят аргументированно свою позицию, потому что им не хватит знаний. Однако их мысли будут постоянно в СМИ и соцсетях. А позиция патриотов, которые имеют аргументы, не интересует никого. Если и интересует, то кого-то, кто цитирует нацистские лозунги, ибо это трэш. Вот и получается, что в информационном поле у нас противопоставление нацистских лозунгов (иногда только цифр) и статусов из Вконтакте, а не обсуждение аргументов.

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Деньги не пахнут

Большинство тех, кто говорит: "спорт вне политики", "это война политиков", или постят стишки, как Ломаченко, руководствуются одним – заработок. Ты пауэрлифтер из Тернополя, уехал выступать в Россию, сфотографировался на фоне Кремля, написал прекрасный пост – просто приехал заработать денег на соревнованиях в Москве. Постишь стихи с российским спецназом – хочешь привлечь больше русскоязычной аудитории из России, Белоруссии, Казахстана, чтобы продавать рекламу дороже. У нас отсутствует рынок спортивного маркетинга, а тот что есть не ориентируется не на украинцев. Он направлен на "бывший советский союз". Для чего тяжело и долго работать, чтобы привлечь аудиторию из Германии, Испании или США, если под боком есть рынок, на котором очень мало ярких спортсменов, еще и язык не надо учить. Как и большинство украинцев, спортсмены не умеют работать на рынках Европы или США, им проще в "своем знакомом болоте".

Самообман никогда не приводит к хорошим последствиям. Пока наши спортсмены будут говорить глупые и банальные фразы, они будут частью пропаганды, политики и скандалов. Уважения заслуживает только четкая позиция, а не полупозиция с обвинениями всех вокруг. Спорт вне политики – отказывайтесь от государственной поддержки. Хотите заработать больше денег – или работайте на рынках Европы и США, или признайте, что не умеете, не хотите и в России вам платят деньги. Не надо разводить сопли о "славянском духе" или "православной душе".