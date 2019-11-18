Украинские спортсмены снялись в ролике ко Дню Достоинства и Свободы: видео

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Александр Шовковский / Кадр из видео

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины подготовило ролик ко Дню Достоинства и Свободы, который в Украине отмечают 21 ноября.

Участие в съемках приняли и украинские спортсмены. Среди них – бывший вратарь сборной Украины и киевского "Динамо", а теперь тренер Александр Шовковский, двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко, гимнастка Кристина Пограничная (добыла путевку на Олимпиаду-2020 в Токио) и два олимпийских чемпиона – Александр Абраменко (фристайл, Пхьончхан-2018) и Юрий Чебан (гребля, Рио-2016).

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Смотрите видео ко Дню Достоинства и Свободы

Также в видео есть и другие известные личности – журналисты и телеведущие Татьяна Высоцкая, Елена Фроляк, Егор Гордеев, Руслан Сеничкин, Алексей Суханов, Ольга Снисарчук, Юрий Макаров, режиссер Ахтем Сеитаблаев, директор Института книги Александра Коваль, певцы Тарас Тополя, Андрей Хлывнюк, певица Саша Кольцова, волонтер Анна Майборода, художник Александр Ройтбурд, политзаключенный Владимир Балух, актриса Олеся Жураковская, военный Руслан Боровик (киборг, который защищал Донецкий аэропорт), медсестра Мария Матвиив (спасала раненых на Евромайдане), религиовед Игорь Козловский (был в плену боевиков), вдова Героя Украины Ирина Михнюк, сын Героя Небесной Сотни Владислав Цепун и дочь Героя Небесной Сотни София Свищенко, студенты Евромайдана Александр Шумело, Елена Пономаренко и Елизавета Щепитильникова, правозащитник Станислав Маляр.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Александр Абраменко
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