Украинских тренеров называют "физруками", может быть, стоит прислушаться, – Вернидуб

Экс-главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал профессиональный уровень украинских коучей.

Юрий Вернидуб дал интервью "Футбол 24", в котором рассказал о своих критериях при выборе нового клуба.

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Сколько у меня было предложений? Если честно, не считал. Но, не лукавя, скажу: их было очень много. Езжу, знакомлюсь... Взять команду – можно. Это не трудно. Но брать ее на день, два или полгода – неинтересно. Я не говорю, что моя следующая команда должна быть грандом. Однако она должна обладать хорошими условиями для тренировочного процесса, и ставить перед собой очень серьезные цели – стать чемпионом или, как минимум, быть в тройке, пробиться в еврокубки.

Я не хочу обидеть наш, украинский тренерский штаб. Но есть такая завышенная самооценка – "мы все знаем, все умеем, нас не надо учить, мы – суперспециалистов". Но, к сожалению, после матчей вас называют "физруками". Может быть, стоит прислушаться? Футбол на месте не стоит – он развивается,

– сказал Юрий Вернидуб.

Вернидуб был главным тренером "Зари" в период 2011-19 годов, за это время луганский клуб под его руководством становился бронзовым призером чемпионата Украины (2017) и доходил до финала Кубка Украины (2016).

После первых 7 туров нового сезона "Заря" занимает 4-е место в турнирной таблице и сыграет с "Мариуполем" в субботу, 21 сентября.