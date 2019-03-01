Украинский баскетболист выставил на благотворительный аукцион уникальную майку игрока НБА

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Алексей Лень
Алексей Лень

Украинский баскетболист Алексей Лень выставил на благотворительный аукцион майку игрока НБА Винса Картера с автографом.

Стартовая цена лота – 4 тысяч гривен. Каждый следующий шаг – 100 гривен. Свои ставки можно делать под постом баскетбольного клуба "Днепр", который и выложил видео об аукционе.

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Сам аукцион продлится до 12:00 8 марта.

Кроме майки легендарного баскетболиста "Атланты" с его автографом, победитель получит два билета на Финал четырех Кубка Украины по баскетболу, который состоится 9-10 марта в спортивном комплексе "Шинник" в Днепре. Там и состоится вручение майки победителю.

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Деньги, полученные от продажи майки, будут переданы в детский дом для детей с ДЦП.

Кто такой Винс КартерАмериканский профессиональный баскетболист, выступающий за команду "Атланта Хоукс", где играет и Алексей Лень. В свой дебютный сезон в НБА в 1999 году был признан новичком года. В следующем сезоне Картер впервые был избран участником матча всех звезд НБА. Тогда же стал победителем традиционного соревнования по слэм-данкам (бросков сверху), проходящем перед Матчем всех звезд НБА.

В 2011 году стал 37-м баскетболистом в истории НБА, набравшим 20 тысяч очков за карьеру. В феврале 2017 года стал пятым игроком в НБА, который забил за карьеру 2 тысячи трехочковых бросков. Входит в десятку лидеров по количеству сыгранных матчей в НБА.

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Теги: Спорт Алексей Лень благотворительность Баскетбол
Источник: 24 Канал
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