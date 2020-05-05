24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Украинский футбол будет другим: Рафаилов рассказал об ужасных последствиях коронавируса

- Читати новину українською
Сергій Рафаїлов
Сергій Рафаїлов / Football.ua

Бывший функционер "Зари" Сергей Рафаилов спрогнозировал, как повлияет коноравирусный кризис на украинский футбол.

Український футбол дуже важко переживатиме кризу після коронавірусу. Про це Рафаїлов розповів у інтерв'ю "Футбол 1".

Читайте також Сезон УПЛ офіційно запропонували дограти у Києві

Цей вірус – біда, яка звалилася на людство. Український футбол після паузи буде зовсім іншим. Я не думаю, що якісний і кількісний склад нашого футболу буде таким же, як до коронавірусу.

Звичайно, сильно постраждає Друга ліга. Перша ліга теж, а з нового року і УПЛ. У світі і Україні очікується падіння економіки. А у нас взагалі все гіпертрофовано виходить, тому зміни будуть великі. Чи готові ми до них – час покаже,
– підсумував Рафаїлов.

  • УПЛ сподівається на можливість відновлення сезону в кінці травня, наразі зіграні 23 тури.
  • З 12 травня в Україні дозволять командні тренування. В УПЛ заявили, що саме цей дозвіл потрібен для відновлення футбольного сезону.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине УПЛ Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
В шаге от сенсации: как Де Ла Хойя едва не нанес единственного поражения Мейвезеру – видео
сегодня , 18:01 В шаге от сенсации: как Де Ла Хойя едва не нанес единственного поражения Мейвезеру – видео
Михайло Гема
Известная телеведущая разделась в поддержку восстановления футбола в Украине: фото
сегодня , 16:57 Известная телеведущая разделась в поддержку восстановления футбола в Украине: фото
Юрій Семенюк