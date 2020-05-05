Украинский футбол будет другим: Рафаилов рассказал об ужасных последствиях коронавируса
Бывший функционер "Зари" Сергей Рафаилов спрогнозировал, как повлияет коноравирусный кризис на украинский футбол.
Український футбол дуже важко переживатиме кризу після коронавірусу. Про це Рафаїлов розповів у інтерв'ю "Футбол 1".
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Цей вірус – біда, яка звалилася на людство. Український футбол після паузи буде зовсім іншим. Я не думаю, що якісний і кількісний склад нашого футболу буде таким же, як до коронавірусу.
Звичайно, сильно постраждає Друга ліга. Перша ліга теж, а з нового року і УПЛ. У світі і Україні очікується падіння економіки. А у нас взагалі все гіпертрофовано виходить, тому зміни будуть великі. Чи готові ми до них – час покаже,
– підсумував Рафаїлов.
- УПЛ сподівається на можливість відновлення сезону в кінці травня, наразі зіграні 23 тури.
- З 12 травня в Україні дозволять командні тренування. В УПЛ заявили, що саме цей дозвіл потрібен для відновлення футбольного сезону.
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