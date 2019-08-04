Украинский клуб подписал иранского нападающего Захеди

Иранский нападающий Шахаб Захеди продолжит карьеру в Украине. Футболист пополнил ряды донецкого "Олимпика".

С 23-летним футболистом подписан двухлетний контракт, сообщает сайт донецкого клуба.

Читайте также: "Реал" отдает Лунина в очередную аренду

Форвард будет играть под 8-м номером. Последний матч Захеди провел год назад. С января он был без клуба. Ранее он выступал за иранские команды "Персеполис" и "Машин Сази", а также ИБВ из Исландии.

Футболист уже успел поделиться впечатлениями от своего переезда в Украину.

4 года назад, я приезжал в Украину со своим бывшим клубом в рамках тренировочных сборов. Мы играли товарищеский матч против "Арсенала". И уже тогда я был приятно удивлен уровнем местного футбола. Кроме того, мне очень понравился Киев. Для моей карьеры переход в "Олимпик" – шаг вперед. Здесь у меня есть возможность развивать свои навыки и продемонстрировать свой потенциал. Я хочу показать всем чего я стою.

Я приехал сюда, потому что хочу побеждать вместе с командой. Моя мечта – играть в еврокубках. В "Олимпике" созданы все условия для этого. Президент и сам был профессиональным игроком, он хорошо понимает футбол и потребности команды. Еще один плюс – возможность поработать с тренером, который был легендарным футболистом. Жулио Сезар смог собрать в клубе действительно квалифицированных игроков. Наша задача – работать на тренировках, чтобы реализовать его идеи в игре,

– заявил иранец.

Кроме позиции форварда, Захеди может сыграть правого и левого вингера. По данным Тransfermarkt, стоимость иранского игрока составляет 125 000 евро.

Обо всех официальных трансферах "Олимпика" – читайте здесь.