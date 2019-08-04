Украинский клуб подписал иранского нападающего Захеди

131 Читати новину українською
Шахаб Захеди
Шахаб Захеди / olimpik.com.ua

Иранский нападающий Шахаб Захеди продолжит карьеру в Украине. Футболист пополнил ряды донецкого "Олимпика".

С 23-летним футболистом подписан двухлетний контракт, сообщает сайт донецкого клуба.

Читайте также: "Реал" отдает Лунина в очередную аренду

Форвард будет играть под 8-м номером. Последний матч Захеди провел год назад. С января он был без клуба. Ранее он выступал за иранские команды "Персеполис" и "Машин Сази", а также ИБВ из Исландии.

Футболист уже успел поделиться впечатлениями от своего переезда в Украину.

4 года назад, я приезжал в Украину со своим бывшим клубом в рамках тренировочных сборов. Мы играли товарищеский матч против "Арсенала". И уже тогда я был приятно удивлен уровнем местного футбола. Кроме того, мне очень понравился Киев. Для моей карьеры переход в "Олимпик" – шаг вперед. Здесь у меня есть возможность развивать свои навыки и продемонстрировать свой потенциал. Я хочу показать всем чего я стою.

Я приехал сюда, потому что хочу побеждать вместе с командой. Моя мечта – играть в еврокубках. В "Олимпике" созданы все условия для этого. Президент и сам был профессиональным игроком, он хорошо понимает футбол и потребности команды. Еще один плюс – возможность поработать с тренером, который был легендарным футболистом. Жулио Сезар смог собрать в клубе действительно квалифицированных игроков. Наша задача – работать на тренировках, чтобы реализовать его идеи в игре,
– заявил иранец.

Кроме позиции форварда, Захеди может сыграть правого и левого вингера. По данным Тransfermarkt, стоимость иранского игрока составляет 125 000 евро.

Обо всех официальных трансферах "Олимпика" – читайте здесь.

blog_ava
54-летняя Элизабет Херли обнажила грудь в бассейне: пикантное фото
8 августа
504
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы ФК Олимпик
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
8 августа 22:30 Лига Европы: результаты матчей 8 августа
906
Трансферы команд УПЛ: онлайн
8 августа 16:04 Трансферы команд УПЛ: онлайн
3950
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4 августа 18:30 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4184
Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане: видео
8 августа 13:15 Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане: видео
105
"Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Усик поразил сеть мотивирующим стихотворением
8 августа 10:17 "Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Усик поразил сеть мотивирующим стихотворением
342
Новости
Больше новостей
Залиште відгук