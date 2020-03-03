Украинский шахматист Богданович попал в базу "Миротворца" после матча за Россию против Украины

Одесский гроссмейстер Станислав Богданович попал в "Чистилище" базы "Миротворец". Произошло это после того, как шахматист сыграл матч за Россию против Украины.

Напомним, Станислав Богданович сыграл за Россию против Украины. Свое решение шахматист объяснил тем, что ему за это заплатили. Также он сейчас находится в России, и, по его мнению, было бы некрасиво с его стороны отказаться от такого предложения. Ну и в заключение Богданович убежден, что таким образом "внес свой скромный вклад в мир между странами", поэтому предлагает всем хотя бы раз сыграть за Россию.

Одновременно: Сколько и какое вооружение Россия стянула к границе с Украиной: данные разведки

На сайт "Миротворец" такие объяснения не слишком повлияли, и там поместили его в раздел "Чистилище". Как указано в причинах, Богданович является участником пропагандистских антиукраинских акций России, занимается манипулированием общественно значимой информацией и отрицает факты российской агрессии.

Стоит отметить, что Станислав Богданович в 2013 году стал чемпионом Украины по быстрым шахматам. В 2013 и 2014 году – бронзовый призер чемпионата Украины по блицу, а в 2015 году – серебряный призер.