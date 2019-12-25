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Украинским клубам будут выдавать лицензии при условии наличия женской команды

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Андрей Павелко / 24 канал

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал об изменениях в украинском футболе. Павелко заявил, что с сезона 2021/2022 клубы будут получать лицензию при условии, что в их структуре будет женская или девичья команда.

Сейчас решение о том, что клубы должны иметь в структуре женскую команду не принято.

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В развитии футбола в стране мы не топчемся на месте. Сейчас мы, например, планируем настоящую революцию в женском футболе. Мы вплотную подошли к принятию решения, согласно которому начиная с сезона 2021/2022 профессиональные клубы будут получать лицензию при условии, что в их структуре будет женская или девичья команда.

В мире уже нередки случаи, когда на матчах женских команд собирается по 40-50 тысяч зрителей. И хотя наш женский футбол и футзал имеет определенные успехи, потенциал у этого направления футбола очень большой! Кроме этого, нас ждет и реформирование турнира U-21, системы соревнований в ДЮФЛ,
– цитирует Павелко сайт УАФ.

Что известно о женском футболе в Украине?На данный момент существуют Высшая и Первая лига по женскому футболу. В двух лигах выступают по 10 команд. Действующим чемпионом Украины является "Жилстрой-2". Самый титулованный женский клуб – "Жилстрой-1".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ
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