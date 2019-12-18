Украинского олимпийского чемпиона Торохтия дисквалифицировали из-за допинга

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Алексей Торохтий после победы на Олимпиаде-2012 / Getty Images

Украинский тяжеловес Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Торохтий дисквалифицирован с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики. 33-летнего спортсмена дисквалифицировали за употребление дегидрохлорметилтестостерона.

Штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 килограммов.

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Стоит отметить, что Алексей Торохтий стал не единственным украинским спортсменом, которого лишили награды Олимпиады-2012 из-за этого препарата. Еще в августе 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил украинского метателя копья Александра Пятницу серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в результате повторной проверки его допинг-пробы.

Кроме победы на Олимпиаде-2012, Торохтий боролся за бронзовую награду чемпионата мира 2011 года, серебряную – чемпионата Европы 2009 года и бронзу чемпионата Европы 2010 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Олимпиада-2012 Допинг
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