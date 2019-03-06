УПЛ анонсировала исторический тендер на медиа-права чемпионата

1 Читати новину українською
УПЛ
УПЛ

УПЛ запускает тендер на эксплуатацию медиа-прав на все матчи украинской Премьер-Лиги сезонов 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Впервые в истории украинского футбола УПЛ запустит централизованную систему маркетинга и эксплуатации медиа-прав на соревнования.

Читайте также: Стала известна дата жеребьевки второго этапа УПЛ: кто сохраняет шансы попасть в топ-6

Централизованный подход создаст предпосылки для более понятного и последовательного освещения лучших футбольных матчей в Украине, что принесет выгоду болельщикам – как телезрителям, так и зрителям на стадионах, трансляторам и медиа-индустрии в целом,
сказано на официальном сайте УПЛ.

В Премьер-лиге выразили надежду, что координированный подход в маркетинге поможет клубам УПЛ усовершенствовать свой спортивный, организационный и финансовый уровень.

Также в УПЛ надеются с введением новой системы создать привлекательные условия для партнеров-трансляторов матчей, что создаст потенциал для привлечения болельщиков.

Пока что открыт тендер на эксплуатацию медиа-прав на ближайшие три сезона: 2019/20, 2020/21 и 2021/22. Прием заявок начнется 12 марта и продлится до 5 апреля.

Читайте также: Лучший гол 20-го тура УПЛ: опрос читателей Спорт24

Потенциальным заказчиком УПЛ с нового сезона может стать Setanta, которая ранее планировала вместе с "2+2" купить права на показ матчей "Шахтера", "Динамо" и "Днепра-1".

На данный момент в УПЛ есть три транслятора, среди которых "Медиа Группа Украина" ("Шахтер", "Мариуполь", "Десна", "Ворскла", "Олимпик", "Арсенал-Киев", "Черноморец", "Александрия"), "Медиа Группа 1+1" ("Заря", "Динамо", ФК "Львов"), а также ZIK ("Карпаты").

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Свежие прогнозы букмекеров на Евровидение 2019: тройка стран-лидеров осталась неизменной
сегодня
5778
Теги: Спорт Футбол УПЛ Новости Спорта
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вероятного соперника Ломаченко разыскивает полиция
сегодня 15:22 Вероятного соперника Ломаченко разыскивает полиция
96
Тренер сборной – это такая должность, что все ждут, когда ты обоср**ся, – Антон Никулин
сегодня 08:07 Тренер сборной – это такая должность, что все ждут, когда ты обоср**ся, – Антон Никулин
Станіслав Безушко 143
"Тоттенхэм" на выезде обыграл "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов: видео
сегодня 07:40 "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов: видео
421
Луческу прокомментировал информацию, что юный Салах мог оказаться в "Шахтере"
5 марта 20:22 Луческу прокомментировал информацию, что юный Салах мог оказаться в "Шахтере"
84
Голы Рэмзи "убивают": жертвы известного футболиста
5 марта 18:27 Голы Рэмзи "убивают": жертвы известного футболиста
192
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук