УПЛ анонсировала исторический тендер на медиа-права чемпионата

УПЛ запускает тендер на эксплуатацию медиа-прав на все матчи украинской Премьер-Лиги сезонов 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Впервые в истории украинского футбола УПЛ запустит централизованную систему маркетинга и эксплуатации медиа-прав на соревнования.

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Централизованный подход создаст предпосылки для более понятного и последовательного освещения лучших футбольных матчей в Украине, что принесет выгоду болельщикам – как телезрителям, так и зрителям на стадионах, трансляторам и медиа-индустрии в целом,

– сказано на официальном сайте УПЛ.

В Премьер-лиге выразили надежду, что координированный подход в маркетинге поможет клубам УПЛ усовершенствовать свой спортивный, организационный и финансовый уровень.

Также в УПЛ надеются с введением новой системы создать привлекательные условия для партнеров-трансляторов матчей, что создаст потенциал для привлечения болельщиков.

Пока что открыт тендер на эксплуатацию медиа-прав на ближайшие три сезона: 2019/20, 2020/21 и 2021/22. Прием заявок начнется 12 марта и продлится до 5 апреля.

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Потенциальным заказчиком УПЛ с нового сезона может стать Setanta, которая ранее планировала вместе с "2+2" купить права на показ матчей "Шахтера", "Динамо" и "Днепра-1".

На данный момент в УПЛ есть три транслятора, среди которых "Медиа Группа Украина" ("Шахтер", "Мариуполь", "Десна", "Ворскла", "Олимпик", "Арсенал-Киев", "Черноморец", "Александрия"), "Медиа Группа 1+1" ("Заря", "Динамо", ФК "Львов"), а также ZIK ("Карпаты").

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