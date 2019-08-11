УПЛ подаст в международный суд на "Динамо" и еще четыре клуба чемпионата

Украинская Премьер-лига готова обратиться в Международный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с иском в адрес "1+1 медиа" и клубов, которые с ними сотрудничают.

Об этом сообщается в Youtube-шоу ТаТоТаке.

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Украинская Премьер-лига предложила телевещателю и оппозиционным клубам ("Динамо", "Десне", СК "Днепр-1", "Карпатам" и "Заре") решить недоразумение мирным путем, что поспособствует созданию единого Телепула в будущем.

УПЛ готова смириться с неудачей Телепула в текущей кампании, но при условии, что в сезоне 2020/2021 все будет организовано цивилизованным путем.

Впрочем, телеканалы и названные клубы не соглашаются на это предложение, потому УПЛ будет готовиться к судебным разбирательствам. Премьер-лига собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд Лозанны. В то же время оппоненты единого Телепула убеждены, что подобный конфликт не входит в юрисдикцию CAS.

В то же время, медиа "1+1" и клубы, которые с ними сотрудничают, считают, что подобная ситуация не находится в юрисдикции CAS.

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В данный момент с ТК "Футбол 1/2" в рамках единого Телепула готовы работать "Шахтер", ПФК "Львов", "Мариуполь", "Олимпик", "Колос", "Ворскла" и "Александрия".