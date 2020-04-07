Усик принял участие в уроке для школьников: видео

Боксер Александр Усик и гимнастка Наталья Годунко приняли участие в онлайн-уроке для украинских школьников. Известные украинские спортсмены стали гостями для восьмиклассников на уроке зарядки.

Усик, Годунко и учительница зарядки провели для школьников небольшую разминку на телеканале "ПЛЮСПЛЮС".

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Видео урока зарядки с Усиком и Годунко

Что известно об онлайн-уроках?

Из-за карантина в Украине, связанного с пандемией коронавируса школьники могут учиться онлайн.

Проект называется "Всеукраинская школа онлайн". Трансляции уроков по телевидению начались в понедельник, 6 апреля.

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40 педагогов из Киева проводят онлайн-уроки для школьников 5-11 классов.

Съемки уроков проходили в Новопечерский школе города Киева. В видеозанятиях приняли участие украинские ведущие, музыканты, актеры и другие.

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