Усик принял участие в уроке для школьников: видео
Боксер Александр Усик и гимнастка Наталья Годунко приняли участие в онлайн-уроке для украинских школьников. Известные украинские спортсмены стали гостями для восьмиклассников на уроке зарядки.
Усик, Годунко и учительница зарядки провели для школьников небольшую разминку на телеканале "ПЛЮСПЛЮС".
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Видео урока зарядки с Усиком и Годунко
Что известно об онлайн-уроках?
Из-за карантина в Украине, связанного с пандемией коронавируса школьники могут учиться онлайн.
Проект называется "Всеукраинская школа онлайн". Трансляции уроков по телевидению начались в понедельник, 6 апреля.
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40 педагогов из Киева проводят онлайн-уроки для школьников 5-11 классов.
Съемки уроков проходили в Новопечерский школе города Киева. В видеозанятиях приняли участие украинские ведущие, музыканты, актеры и другие.
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