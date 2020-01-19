В России турнир по джиу-джитсу закончился массовой дракой: видео
Турнир по джиу-джитсу в России под названием Moscow Winter BJJ Cup закончился массовой дракой. При этом участие в ней приняли как спортсмены, так и зрители.
Началось все со словесной перепалки. Но она быстро переросла в потасовку между спортсменами, а затем и в полноценную драку.
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Участие в ней приняли около 15 человек. Однако никто из них к медикам не обратился. Хотя россияне били даже тех, кто лежал. При этом удары приходились в голову с ноги.
Видео драки на турнире по джиу-джитсу в России
Только после того, как видео было опубликовано в социальных сетях, ситуацией заинтересовались правоохранители.
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