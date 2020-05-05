В Украине разрешат тренировки, смерть известного украинского тренера: новости спорта 4 мая

В понедельник, 4 мая, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

В Украине разрешат тренировки в командных видах спорта

В Украине с 11 мая будут разрешены тренировки в командных видах спорта. Решение приняло правительство на внеочередном заседании 4 мая.

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С 11 мая начнется снятие определенных ограничений, как это предполагалось в плане выхода из карантина от правительства. Команды должны будут тренироваться на закрытых базах.

Разрешение на тренировки в командных видах спорта "откроет двери" перед Украинской Премьер-лигой (УПЛ). Там заявляли, что футбольный сезон удастся восстановить, если правительство позволит тренироваться с 11 мая.

Известный украинский тренер Евгений Штермер умер

Один из самых авторитетных тренеров в украинском велоспорте Евгений Штермер умер за рулем собственного автомобиля в Николаеве.

Возвращаясь с тренировки, тренеру стало плохо, и он потерял сознание. Когда Штермеру стало плохо, он успел затормозить и остановил автомобиль прямо посреди дороги. Прохожие вызвали скорую помощь. Впрочем врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть 76-летнего мужчины.

Что известно о Евгении Штермере

Штермер был одним из самых авторитетных тренеров в украинском велоспорте. В последние годы жизни он работал в Николаевской областной школе высшего спортивного мастерства.

Среди воспитанников Евгения Штермера около полутора десятков участников Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, призеров и победителей других престижных соревнований.

За успехи в своей работе тренер был награжден званиями "Заслуженный тренер Украины" и "Заслуженный работник физической культуры Украины", а также орденом "За заслуги".

Руслан Малиновский отмечает 27-летие

4 мая игрок итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский празднует свое 27-летие. Спорт24 предлагает вашему вниманию краткую биографию лидера национальной команды Украины.

Назван автор лучшего гола Лиги чемпионов за всю историю

Авторитетный журнал France Football определил лучший гол в истории Лиги чемпионов. Победу одержал француз Зинедин Зидан. Гол Зинедина Зидана за "Реал" в ворота "Байера" в финале Лиги чемпионов-2001/02 является лучшим мячом в истории турнира.

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"Реал" тогда победил со счетом 2:1. Зидан забил победный мяч на 45 минуте после навеса Роберто Карлоса. Француз в касание пробил слета левой ногой точно в верхний угол ворот.

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