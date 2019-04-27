В УПЛ могут ввести существенные изменения в формате борьбы за Лигу Европы

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УПЛ может внести новое правило
УПЛ может внести новое правило / Фото из открытых источников

В сезоне 2019/20 в украинской Премьер-лиге может быть внесено новое правило в регламенте проведения соревнования, где команды будут играть плей-офф за право участия в Лиге Европы.

Один из клубов внес предложение изменить формат турнира с целью мотивации команд из нижней шестерки, передает Footboom.

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Мини-турнир будет состоять из трех матчей – пятое место играет с 8-м, шестое – с 7-м. При этом матчи проходят на поле команд из топ-6. Победители пар встретятся в финале, где разыграют последнюю путевку от УПЛ в Лигу Европы.

Если Кубок Украины выигрывает представитель Первой лиги или команда, занявшая место ниже пятого в чемпионате, то мини-турнир организуют между 4-м, 5-м, 6-м и 7-м местом (участники сдвигаются).

Интересно, что подобный формат уже применяется в чемпионате Нидерландов, где команды во второй части сезона борются за выход в Лигу Европы.

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Теги: Футбол Спорт УПЛ Лига Европы
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