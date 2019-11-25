VAR в Украине: названы два стадиона, где заработает система видеооповторов

Руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Луччи рассказал, на каких украинских стадионах появится система видеооповторов VAR. По словам главы арбитров, внедрение системы в Украине на завершающей стадии.

VAR тестируется на матчах молодежных команд

1 ноября VAR был впервые использован в Украине на матче "Динамо" U-19. В пользу киевлян был назначен пенальти в игре с "Карпатами".

2 ноября в матче чемпионате Украины среди команд U-21 между "Динамо" и "Львов" во второй раз была использована система VAR. И снова в пользу киевлян.

Читайте также: Система VAR появится в плей-офф Лиги Европы в этом сезоне

Что говорит Луччи?

Луччи заявил, что получить сертификат для внедрения системы VAR не является проблемой. Сертифицировать необходимо: судей, стадионы, саму систему.

"Вопрос только в исполнении всей программы до конца. На матче ("Динамо" U-19 против "Запорожье" U-19 – Спорт24) присутствовали два представителя ФИФА, они здесь для того, чтобы сертифицировать работу арбитров и саму технологию, то есть оборудование", – сказал Луччи в эфире "Профутбол".

Таким образом, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского, где состоялся матч, первым получит сертификат на использование VAR.

По словам Луччи, следующим стадионами, которые получат сертификацию, будут НСК "Олимпийский" и ОСК "Металлист". Арены являются домашними для киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" соответственно.

Это интересно: "Динамо" не согласно со штрафом КДК: Решение – пример выборочного правосудия и будет обжаловано

Когда VAR заработает в УПЛ?

Президент Ассоциации футбола Украины Андрей Павелко в своем фейсбуке сообщил, что VAR может появиться уже в 2020 году.

22 ноября в Украине ожидаем делегацию из представителей IFAB и FIFA, которые должны наглядно убедиться в качественной подготовке наших специалистов к использованию VAR. После получения положительных результатов технологического тестирования наших специалистов и системы мы сможем получить разрешение на использование системы VAR в Украине. После чего VAR полноценно заработает в чемпионате УПЛ с первых матчей нового года,

– написал Павелко.

Что такое VAR?

Система видеопомощи арбитрам – технология в футболе, которая позволяет главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

VAR позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять правильное решение:

– нарушение правил при забитых голах,

– эпизоды с назначением пенальти,

– ошибочное предъявления красной карточки (эпизоды со второй желтой карточкой не рассматриваются),

– ошибки в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно сделал фол, наказывается карточкой).