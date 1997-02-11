Ветераны войны устроили интересные соревнования в Запорожье: яркий фоторепортаж

Запорожские ветераны войны против России провели турнир по жиму штанги лежа. Соревнования состоялись 11 февраля во годовщину Широкинской наступательной операции.

Главным судьей турнира стал серебряный призер "Игр непобеждённых" в Сиднее Евгений Олексенко. Он благодаря штанге восстановился после тяжелого ранения во время обороны Донецкого аэропорта.

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"Чтобы вернуться вообще к нормальной жизни, я хотел отказаться от костылей и палочки. Поэтому я начал заниматься – тренировать ногу. То есть это прежде всего всего реабилитация физическая и психологическая", – рассказал призер "Игр непобеждённых" Евгений Олексенко.



Призер "Игр непокоренных" Евгений Олексенко.

Специалисты заверили, жим штанги лежа – это наиболее простое и безопасное упражнение из арсенала пауэрлифтинга. Его можно рекомендовать не только для реабилитации бойцов, но и для подготовки молодежи к службе в армии. А нагрузка там большие.

Соревнования в Запорожье



Бойцы рекомендуют штангу для реабилитации

Вместе с украинскими бойцами на соревнования пришло много молодежи, даже присоединились и несколько девушек, которые также умело выжимали штангу. Представители военкомата, которые регулярно контактируют с уволенными в запас военными, подтвердили, что штанга помогает им адаптироваться в мирной жизни.



Результаты бойцов удивили судей

Среди участников боевых действий первенство завоевал Орлов Александр, а в категории "участники боевых действий с инвалидностью" – Картавый Александр.

Смотрите видео турнира по жиму штанги лежа среди военных: