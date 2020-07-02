Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вышел на замену в матче "Вест Хэма" против "Челси". И именно удар украинца принес победу "молотобойцам" на последних минутах встречи.

Ярмоленко вышел на поле, когда счет матча был 2:2. Это произошло на 78-й минуте, сообщает 24 канал.

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Когда шла последняя минута основного времени, Ярмоленко получил пас на ход от партнера, а затем, обыграв Рюдигера, мощно пробил низом в дальний угол. Кэпа до мяча не дотянулся.

Гол Ярмоленко принес победу "Вест Хэму" в лондонском дерби над "Челси". И позволил подняться на шестнадцатом месте, удалившись от зоны вылета на три очка. Зато "аристократы" потеряли возможность подняться на третье место.

Видео гола Ярмоленко в ворота "Челси"