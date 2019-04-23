"Ворскла" совершила невероятный камбэк в матче с "Десной", проигрывая в три гола: видео

Полтавской "Ворскле" удался невероятный камбэк в матче 25-го тура чемпионата Украины против "Десны". Полтавчане отыгрались, проигрывая после первого тайма со счетом 0:3, и свели матч к ничьей.

Ворскла – Десна 3:3

Голы: Габелок, 52, Шарпар, 62 (пен.), Карека, 71 – Сергейчук, 3, 42, Хльобас, 14

Незабитый пенальти: Фаворов, 29 (Десна)

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Полтавская "Ворскла" оказалась в затруднительном положении. "Зелено-белые" не побеждают в чемпионате Украины с 28-го октября и опустились в турнирной таблице на 8 место. Отрыв от зоны вылета 11 очков, однако "Ворскле" следует начинать набирать очки, чтобы не довести дело до "инфаркта". А последний гол полтавчан на родном стадионе до этого матча забил игрок, которого в команде уже нет. Речь идет о Владиславе Кулаче, который перешел в "Александрии".

В свою очередь черниговская "Десна" уверенно лидирует во второй шестерке. "Северяне" по итогам 25 туров уже набрали 34 балла и не рискуют вылететь из УПЛ. Черниговский клуб достаточно хорошо играет на выезде. В частности, "Десна" шесть матчей подряд не проигрывает за пределами родного города. Последний раз черниговцы проигрывали на выезде еще "Шахтеру" 19-го октября.

Начало матча для "Ворсклы" оказалось ужасным. Первая же атака гостей завершилась голом. Сергийчук легко осуществил прорыв по правому флангу и переиграл Александра Ткаченко – 0:1. На 5 минуте хозяева ответили своим моментом. Карека сногсшибательно пытался переправить мяч в ворота "Десны" после паса Кобахидзе, однако мяч полетел выше.

Не успела "Ворскла" опомниться, как пропустила второй раз. Андрей Богданов решился на очень дальний удар. Вратарь полтавчан отбил мяч, но прямо на Хлебаса, который первым был на добивании и переправил мяч в сетку ворот. На 28 минуте Мартыненко нарушил правила за пределами штрафной, однако арбитр решил назначить пенальти. К отметке подошел Фаворов и пробил в правый угол. И голкипер хозяев Ткаченко в прыжке парировал удар и не позволил огорчить себя в третий раз.

В конце тайма "Десне" удалось сделать счет разгромным. Футболисты черниговского клуба выбежали в стремительную атаку, на острие которой был Сергейчук. Михаил взял инициативу на себя и во-второй раз записал свою фамилию на табло – 0:3.

Ворскла – Десна – видео лучших моментов первого тайма

После перерыва "Ворскла" ожила. Первую возможность во втором тайме имел Кобахидзе. Он мощно пробил издали, но Паст вытащил мяч из-под перекладины и перевел его на угловой. После подачи с угла поля головой пробивал Чеснаков, однако мяч после рикошета снова вылетел на угловой. "Десна" же ответила дальним ударом Фаворова, с которым Ткаченко справился без проблем. Но многочисленные атаки "Восрклы" на старте второго тайма превратились в гол. Игроки "Десны" не смогли выбить мяч из собственной штрафной после навеса и Габелок отыграл один мяч.

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На 61 минуте "Ворскла" получила шанс сыграть второй мяч. Кобахидзе ворвался в штрафную гостей и попал в руку Парцвании – пенальти. Шарпар с отметки не промахнулся и сделал счет 2:3. Через некоторое время от двойного удара отошла и "Десна". На 69 минуте хет-трик должен был делать Сергийчук, который чудом не замкнул прекрасный прострел с левого фланга.

На 71 минуте "Ворскле" удался невероятный камбэк. Карека прекрасно сориентировался в штрафной гостей и попал точно в угол – 3:3. После этого команды несколько успокоились и не спешили вырвать победу. До завершения противостояния ни одной из команд так и не удалось отличиться снова, поэтому игра завершилась результативной ничьей 3:3.

После этого матча "Десна" продолжает держаться на вершине второй шестерки. Однако каких-то дивидендов черниговскому клубу это не принесет. "Ворскла" в дальнейшем удерживает восьмое место несмотря на то, что не побеждает в 2019 году. Следующий матч "Десна" сыграет 29 апреля с "Арсенал-Киев", а "Ворскла" 27 апреля померится силами с "Черноморцем".

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