"Ворскла" прервала серию поражений, вырвав ничью у "Мариуполя": видео

В субботу, 5 октября, в Полтаве была открыта программа 10-го тура чемпионата Украины по футболу. "Ворскла" разошлась боевой ничьей с "Мариуполем".

Ворскла – Мариуполь 1:1

Голы: Васин, 90+2 – Чеботенко, 57

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В первом тайме "азовцы" владели игровой инициативой и имели несколько острых моментов у ворот соперника. Уже на 2-й минуте матча Чурко вышел практически один на один, но в борьбе с защитником не попал как следует по мячу, и тот стал легкой добычей голкипера.

Также на 15-й минуте Мишнев вышел на ударную позицию, имел достаточно времени в чужой штрафной – а пробил в район дальнего углового флажка.

После перерыва "Мариуполь" все же открыл счет. После подачи с углового защитники "Ворсклы" забыли о Чеботенко. Тот без проблем попал в угол ворот – 1:0. Полтавчане ответили на 68 минуте. Коломоец пробил в дальний, но Гальчук справился с ударом.

"Ворскла" продолжала давить на ворота гостей и была вознаграждена голом в компенсированное время. Свою фамилию на табло записал Васин. В компенсированное время обе команды имели шансы вырвать победу, но матч завершился вничью.

Обе команды прервали серии из поражений. "Ворскла" не добывала очки четыре матча подряд ,а "Мариуполь" – два.

Ворскла – Мариуполь видеообзор первого тайма