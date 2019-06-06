Воспитанник "Динамо" официально перешел в "Десну", из которой ушли шестеро футболистов

Бывший футболист "Динамо", "Черноморца", "Арсенала-Киев" Владислав Калитвинцев официально стал первым летним новичком черниговской "Десны".

В четверг, 6-го июня, "Десна" подписала контракт с воспитанником киевского "Динамо" Калитвинцевым. 26-летний полузащитник подписал контракт сроком на два года, информирует сайт "северян".

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Футболист выразил надежду, что станет важной частью черниговской команды.

По окончанию сезона 2018/2019 я получил статус свободного агента и практически сразу получил несколько хороших предложений по продолжению карьеры. Но вариант с "Десной" был для меня в приоритете – перед командой ставят серьезные задачи, в клубе хорошие перспективы и я надеюсь, что стану важной частью черниговского клуба,

– заявил Владислав Калитвинцев после подписания контракта.

Вторую половину сезона в чемпионате Украины Калитвинцев провел за "Арсенал-Киев". Футболист сыграл 11 матчей, в которых забил один гол.

"Десна" по итогам чемпионата Украины сезона 2018/2019 финишировала на 8-м месте. Команду официально уже покинули шестеро игроков: Михаил Козак, Темур Парцвания, Андрей Слинкин, Дмитрий Немчанинов, Сергей Люлька и Михаил Сергийчук.