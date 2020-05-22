Восстановление матчей УПЛ переносят: новая дата чемпионата Украины

Восстановление футбольных матчей украинской Премьер-лиги (УПЛ) переносится. Рестарт турнира, который был запланирован на 30 мая, состоится в июне.

Как сообщает Sport.ua, чемпионат Украины по футболу продолжится с 6 июня.

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Подобную информацию сообщал также журналист Олег Ящук. Пока официального подтверждения от УПЛ нет.

Сообщалось, что клубы разработали новый календарь матчей УПЛ. По новому варианту снизили плотность календаря.

Предварительный календарь УПЛ

24-й тур – 30 мая

25-й тур – 6 июня

26-й тур – 13 июня

27-й тур – 20 июня

28-й тур – 27 июня

29-й тур – 4 июля

30-й тур – 11 июля

31-й тур – 15 июля

32-й тур – 19 июля

Ранее полуфиналы Кубка Украины хотели провести 10 июня, теперь – 24 июня. Финал Кубка Украины в планах – 25 июля, тогда как ранее была дата 17 июля.

Чемпионат Украины был приостановлен из-за пандемии COVID-19. С 22 мая правительство разрешило проведение спортивных событий без зрителей.

Клубам Премьер-лиги осталось сыграть 9 туров до окончания чемпионата.