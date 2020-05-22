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Восстановление матчей УПЛ переносят: новая дата чемпионата Украины

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Восстановление матчей УПЛ переносят
Восстановление матчей УПЛ переносят / shakhtar.com

Восстановление футбольных матчей украинской Премьер-лиги (УПЛ) переносится. Рестарт турнира, который был запланирован на 30 мая, состоится в июне.

Как сообщает Sport.ua, чемпионат Украины по футболу продолжится с 6 июня.

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Подобную информацию сообщал также журналист Олег Ящук. Пока официального подтверждения от УПЛ нет.

Сообщалось, что клубы разработали новый календарь матчей УПЛ. По новому варианту снизили плотность календаря.

Предварительный календарь УПЛ

  • 24-й тур – 30 мая
  • 25-й тур – 6 июня
  • 26-й тур – 13 июня
  • 27-й тур – 20 июня
  • 28-й тур – 27 июня
  • 29-й тур – 4 июля
  • 30-й тур – 11 июля
  • 31-й тур – 15 июля
  • 32-й тур – 19 июля

Ранее полуфиналы Кубка Украины хотели провести 10 июня, теперь – 24 июня. Финал Кубка Украины в планах – 25 июля, тогда как ранее была дата 17 июля.

Чемпионат Украины был приостановлен из-за пандемии COVID-19. С 22 мая правительство разрешило проведение спортивных событий без зрителей.

Клубам Премьер-лиги осталось сыграть 9 туров до окончания чемпионата.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт УПЛ
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