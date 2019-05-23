Вратарь "Динамо" избил по ягодицам игрока "Шахтера" прямо во время матча: видео

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Денис Бойко
Денис Бойко / Ю. Юрьев

Во время центрального матча 30-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" произошел курьезный эпизод – голкипер киевлян Денис Бойко избил нападающего "Шахтера" Тете.

При счете 1:1 уже в компенсированное время хавбек горняков Тете мог оформить дубль и вырвать для своей команды победу в матче. И бразилец пробил неточно и мяч попал в штангу.

Читайте обзор матча: "Шахтер" и "Динамо" в матче с двумя удалениями сыграли в результативную ничью: видео

После промаха голкипер киевлян Денис Бойко решил шутливо отшлепать бразильца по попе прямо на поле.

В социальных сразу окрестили такой поступок Бойко, как посвящение бразильца Тете в чемпионате украинской Премьер-лиги.

Спорт 24 писал, что после матча "Шахтера" с "Динамо" в Харькове состоялась церемония награждения "горняков" в связи с победой в чемпионате Украины. Футболисты, тренерский штаб, менеджмент и персонал получили золотые медали чемпионов Украины.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо Шахтер УПЛ
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