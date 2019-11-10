Вратарь "Карпат" показал неприличный жест после матча с "Мариуполем" и получил наказание: фото

23-летний голкипер "Карпат" Олег Кудрик получил красную карточку уже в подтрибунном помещении после окончания матча 14-го тура Премьер-лиги с "Мариуполем" (2:2).

Вратарь, покидая поле, показал кому-то на трибунах средний палец, сообщает телеканал "Футбол 1". Сначала Кудрик указал на свои перчатки, а потом и показал жест, который в итоге попал в кадр.

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Вратарь львовян уже успел прокомментировать случившееся, подтвердив факт красной карточки. Однако подчеркнул, что не показывал его болельщикам, а адресовал своему другу, с которым перед матчем поспорил, что "Карпаты" не проиграют "Мариуполю".

Да, я действительно показал средний палец, но этот жест я адресовал товарищу, а не болельщикам. Еще до матча мы поспорили с ним, что "Карпаты" в матче с "Мариуполем" не проиграют. Поэтому, когда нашей команде удалось вырвать ничью в непростом поединке на последних секундах, я на эмоциях показал ему средний палец,

– сказал Кудрик в комментарии Footboom.



Скандальный жест Олега Кудрика / Фото: скриншот

При этом в протоколе матча "Мариуполь" – "Карпаты" на официальном сайте украинской Премьер-лиги о красной карточке Олега Кудрик пока ничего не сказано.

Теперь за красную карточку Кудрик должен пропустить следующий матч "Карпат" против "Олимпика", который состоится 24 ноября после международной паузы. Вместо него в рамку ворот может вернуться Роман Подковка, на счету которого 10 матчей в нынешнем розыгрыше УПЛ.