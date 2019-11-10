Вратарь "Карпат" показал неприличный жест после матча с "Мариуполем" и получил наказание: фото

78 Читати новину українською
Олег Кудрик
Олег Кудрик / ФК "Карпаты"

23-летний голкипер "Карпат" Олег Кудрик получил красную карточку уже в подтрибунном помещении после окончания матча 14-го тура Премьер-лиги с "Мариуполем" (2:2).

Вратарь, покидая поле, показал кому-то на трибунах средний палец, сообщает телеканал "Футбол 1". Сначала Кудрик указал на свои перчатки, а потом и показал жест, который в итоге попал в кадр.

Обзор матча: "Карпаты" спасли ничью против "Мариуполя" благодаря пенальти на последней минуте: видео

Вратарь львовян уже успел прокомментировать случившееся, подтвердив факт красной карточки. Однако подчеркнул, что не показывал его болельщикам, а адресовал своему другу, с которым перед матчем поспорил, что "Карпаты" не проиграют "Мариуполю".

Да, я действительно показал средний палец, но этот жест я адресовал товарищу, а не болельщикам. Еще до матча мы поспорили с ним, что "Карпаты" в матче с "Мариуполем" не проиграют. Поэтому, когда нашей команде удалось вырвать ничью в непростом поединке на последних секундах, я на эмоциях показал ему средний палец,
– сказал Кудрик в комментарии Footboom.


Скандальный жест Олега Кудрика / Фото: скриншот

При этом в протоколе матча "Мариуполь" – "Карпаты" на официальном сайте украинской Премьер-лиги о красной карточке Олега Кудрик пока ничего не сказано.

Теперь за красную карточку Кудрик должен пропустить следующий матч "Карпат" против "Олимпика", который состоится 24 ноября после международной паузы. Вместо него в рамку ворот может вернуться Роман Подковка, на счету которого 10 матчей в нынешнем розыгрыше УПЛ.

blog_ava
9 украинских учёных, изобретениями которых пользуется весь мир
сегодня
14052
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта УПЛ ФК Мариуполь ФК Карпаты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как "Оттава" забросила две шайбы за 4 секунды в матче НХЛ: видео
сегодня 15:36 Как "Оттава" забросила две шайбы за 4 секунды в матче НХЛ: видео
Юрій Семенюк 9
Отобравший у Ломаченко чемпионский пояс боксер провел первую защиту титула: видео
сегодня 08:10 Отобравший у Ломаченко чемпионский пояс боксер провел первую защиту титула: видео
Юрій Семенюк 1006
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол, после которого Андрей должен получить шанс: видео
9 ноября 18:21 Конкурент Лунина пропустил курьезный гол, после которого Андрей должен получить шанс: видео
Юрій Семенюк 95
Пятов, Пидгрушная, Беленюк и другие прочитали стихи ко Дню украинского языка: искренние видео
9 ноября 17:53 Пятов, Пидгрушная, Беленюк и другие прочитали стихи ко Дню украинского языка: искренние видео
Юрій Семенюк 103
"Днепр-1" прервал серию неудач, сенсационно отобрав очки у "Десны": видео
9 ноября 16:01 "Днепр-1" прервал серию неудач, сенсационно отобрав очки у "Десны": видео
Юрій Семенюк 155
Новости
Больше новостей
Залиште відгук