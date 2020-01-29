WADA обнаружила манипуляции с данными 145 из 298 спортсменов России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявило манипуляции в 145 проб спортсменов из 298-ми, которые попали под подозрение после проверки базы Московской антидопинговой лаборатории.

Об этом руководитель отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер заявил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Данные 145 спортсменов изменены или удалены. Некоторые изменения были сделаны задним числом. Мы можем определить, какой файл был удален и когда, однако не всегда возможно восстановить эти данные. Но мы проведем проверку подозрительных данных всех 298 спортсменов", – заявил Гюнтер Юнгер.

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Напомним,