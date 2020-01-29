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WADA обнаружила манипуляции с данными 145 из 298 спортсменов России

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Российские спортсмены употребляли допинг / Esquire

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявило манипуляции в 145 проб спортсменов из 298-ми, которые попали под подозрение после проверки базы Московской антидопинговой лаборатории.

Об этом руководитель отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер заявил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Данные 145 спортсменов изменены или удалены. Некоторые изменения были сделаны задним числом. Мы можем определить, какой файл был удален и когда, однако не всегда возможно восстановить эти данные. Но мы проведем проверку подозрительных данных всех 298 спортсменов", – заявил Гюнтер Юнгер.

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Напомним,

  • в сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с выявленными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.
  • 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства согласился с рекомендациями комитета о соответствии и лишил статуса РУСАДА. Причина – российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории. Саму Московскую антидопинговую лабораторию лишили лицензии.
  • Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных соревнований (чистые спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.
  • В РУСАДА был 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Они им воспользовались.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Допинг скандал в России Допинг
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