Запорожский стадион "Славутич арена" отдали в залог для строительства терминала аэропорта

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Славутич арена
Славутич арена

Депутаты Запорожского городского совета решили передать местный стадион "Славутич арену" под залог банка. Полученные деньги планируют направить на строительство терминала в аэропорту.

Государственный "Укргазбанк" 28 декабря 2018 года предоставил коммунальному предприятию "Международный аэропорт "Запорожье" пятилетний кредит на сумму 10 миллионов долларов под гарантии Запорожского городского совета. Кредит предоставлен по ставке 7,5% годовых. Однако если 5 миллионов долларов банк предоставил под гарантии городского совета, то на еще 5 миллионов долларов кредитный совет потребовал залог. Депутаты решили передать под залог стадион "Славутич арена". Он принадлежит другому коммунальному предприятию – "Городской футбольный клуб "Металлург". Команда выступает во Второй лиге. За соответствующее решение проголосовало 33 из 64 депутатов.

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С середины декабря 2017 года в аэропорту "Запорожье" началось строительство нового пассажирского терминала. Согласно проекту, площадь терминала составит более 12 тысяч квадратных метров. Он сможет обслуживать 400 пассажиров в час (в том числе, 250 пассажиров в час на международных рейсах, 150 пассажиров в час – на внутренних). Согласно данным аэропорта, в 2018 году пассажиропоток вырос на 15% – до 400 тысяч человек (на международных рейсах было обслужено 305 тысяч человек, на внутренних – почти 95 тысяч человек). Окончание строительства ожидается к концу 2019 года.

Именно "Славутич арена" примет финал кубка Украины. Запланировано, что игра состоится 15 мая 2019 года. Пока же на стадионе свои матчи играет луганская "Заря" в УПЛ.

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Теги: Спорт Футбол Новости недвижимости Строительство авиация Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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