Заря – Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ

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Заря – Динамо: прогноз, ставки на матч УПЛ 2018/19
Заря – Динамо прогноз букмекеров на матч УПЛ

"Заря" и "Динамо" на протяжении долго времени находятся в роли догоняющих. Столичный клуб пытается догнать "Шахтёр", который уверенно лидирует в чемпионате Украины, а "Заря" не хочет легко отдавать "Александрии" бронзовые награды. Букмекеры оценили шансы команды на победу в очном противостоянии.

Клубы уже встречались в этом году. В феврале киевляне камня на камне не оставили от "Зари", разгромив соперника. Однако в родных стенах "Заря" может быть камнем преткновения для "Динамо".

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В 8 туре "Заря" на своем поле сумела отобрать очки у "Динамо". Команды расписали ничью 1:1. Также памятным является поединок, в котором "Заря" сумела отыграться, проигрывая 0:3. Таким образом, болельщиков ждет ожесточенная борьба.

Фаворит Спорт

В этом сезоне "Динамо" не лучшим образом играет на выезде. Последние два поединка против "Десны" и "Олимпика" столичные футболисты выиграли со счетом 2:1. Шансы подопечных Александра Хацкевича вывезти из Запорожья три очка букмекеры оценили коэффициентом 1,60. На успех команды Юрия Вернидуба – 5,25. Ничейный результат – 4,20.

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Последний поединок на "Славутич–Арене" луганская команда проиграла "Шахтёру". Коэффициент на то, что "Динамо" продолжит неудачную серию луганчан – 1,60. На победу "Зари" коэффициент 5,50. Ничья – 4,00.

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Сейчас у "Динамо" шестиматчевая выигрышная серия в рамках чемпионата Украины. Коэффициент на то, что "бело–синие" получат седьмую победу – 1,62. На победу футболистов "Зари" коэффициент 5,35. Ничейный результат букмекеры оценили коэффициентом 4,00.

Поединок 23 тура чемпионата Украины "Заря" – "Динамо" состоится в среду, 3 апреля. Начало игры, в 18:30.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо ФК Заря УПЛ
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