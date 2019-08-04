Заря – Днепр-1: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

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Заря – Днепр-1: онлайн-трансляция матча 4 августа 2019 – УПЛ
Заря – Днепр-1: онлайн матча чемпионата Украины / zarya-lugansk.com

Матч второго тура чемпионата Украины по футболу между "Зарей" и "Днепром-1" можно посмотреть в Украине онлайн и по телевидению. Спорт24 предлагает посмотреть игру онлайн. После первого тайма "Днепр-1" побеждает "Зарю" 1:0.

Матч второго тура чемпионата Украины "Заря" – "Днепр-1" состоится в воскресенье, 4-го августа. Начало игры в 19:30.

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Поединок "Заря" – "Днепр-1" футбольные болельщики смогут посмотреть на телеканале УНИАН.

Также трансляция матча из Запорожья будет доступна на сайте телеканала по этой ссылке.

Заря – Днепр-1 – онлайн-трансляция

В предыдущем туре "Заря" на выезде сумела победить полтавскую "Ворсклу". В свою очередь подопечные Дмитрия Михайленко дебютировали в УПЛ дома и одолели "Олимпик".

Результат матча "Заря" – "Днепр-1" – читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Заря УПЛ ФК Днипро-1
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