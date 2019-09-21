"Заря" не смогла дожать "Мариуполь" в матче с двумя удалениями

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Заря – Мариуполь: обзор и счет матча 21.09.2019 – УПЛ
Заря – Мариуполь: результат матча и видео голов / zarya-lugansk.com

В субботу, 21-го сентября, луганская "Заря" в рамках восьмого тура чемпионата Украины встретилась с "Мариуполем". Команды разошлись миром в матче с двумя удалениями.

Зоря – Мариуполь 0:0

Удаления: Будковский, 39 – Федорчук, 32

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В первом тайме хозяева поля выглядели более агрессивно и имели несколько возможностей забить гол. В частности, на 10 минуте Кочергин пробил под перекладину, но Худжамов перевел на угловой. Через 15 минут Рустам второй раз спас партнеров. Худжамов не видел момент удара, но грудью отбил мяч перед собой после удара Кочергина.

А на 32 минуте "азовцы" остались в меньшинстве. За подножку Федорчук получил вторую желтую и покинул футбольное поле. В большинстве "Заря" играла только 7 минут. Будковский во второй раз получил желтую карточку за игру локтем и пошел отдыхать.

В конце тайма команда Виктора Скрипника имела еще один момент. Забытый защитниками Вернидуб коленом после подачи с углового попал мимо угла ворот.

Сразу после перерыва "Заря" снова могла открыть счет. Сначала Худжамов ногой вытаскивал удар низом от игрока луганчан и перевел на угловой. Но тут же Рустам совершил второй сейв. После подачи Вернидуб бил без сопротивления, но голкипер "Мариуполя" спас партнеров.

На 55 минуте Леднева зацепили в штрафной: он был первым на мяче, поэтому "чистый" пенальти. Но арбитр решил, что нарушения правил не было. "Заря" продолжала доминировать на поле. На 77 минуте Кочергин мощно пробил с дальней дистанции, но Худжамов совершил очередной сейв. "Мариуполь" сидел в глубокой защите и проводил редкие контратаки.

В конце матча "Мариуполь" заработал первый угловой и едва не забил гол. Мишнев удачно сыграл на подборе и разрядил пушку. Шевченко "вытащил" мяч, который летел в нижний угол. Лучший момент "Мариуполь" имел в компенсированное время. Топалов замыкал прострел с фланга: Шевченко уже сопровождал мяч, который пролетел возле стойки. Голов болельщики так и не дождались – 0:0.

Заря – Мариуполь видеообзор матча

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ ФК Заря ФК Мариуполь
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