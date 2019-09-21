"Заря" и "Мариуполь" играют в меньшинстве: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В субботу, 21 сентября, луганская "Заря" принимает "Мариуполь" в рамках восьмого тура чемпионата Украины. Посмотреть поединок можно по телевидению, а также онлайн на сайте Спорт24

Телетрансляция матча "Заря" – "Мариуполь" в Украине состоится на телеканале УНИАН. После первого тайма счет 0:0. Также команды играют в меньшинстве. Удаленными были Валерий Федорчук и Филипп Будковский.

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Матч "Заря" – "Мариуполь" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке.

Заря – Мариуполь – онлайн-трансляция

До матча с "Мариуполем" у "Заре" было два изнурительных поединка. Луганчане дома вырвали ничью у "Динамо", а на выезде проиграли "Шахтеру" (4:3). "Мариуполь" на выезде победил ФК "Львов", а дома разделил очки с "Олимпиком".

До этой игры "Заря" находится на четвертом месте в турнирной таблице. "Азовцы", набрав 8 очков, делят с "Динамо" и "Карпаты" 7-у место.