Защитник "Мариуполя" Игорь Кирюхавцев – самый техничный игрок УПЛ

Воспитанник донецкого "Шахтера", выступающий на правах аренды в "Мариуполе", Игорь Кирюхавцев стал самым техничным игроком УПЛ. Молодой защитник обошел в рейтинге Коноплянку и Цыганкова.

Рейтинг опубликовал Wyscout. Во внимание брались данные с точки зрения общего количества обводок один на один, которые совершали игроки в матчах чемпионата.

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Wyscout – это итальянская компания, которая поддерживает футбольное скаутство, анализ матчей и динамику передач игроков в чемпионате.

Лидером среди таких полезных действий стал 24-летний правый защитник "Мариуполя" Игорь Кирюханцев – в его активе 131 удачный обыгрыш. Успешность действий защитника составляет 50 процентов.

Кирюханцев опередил опытных Коноплянку и Вербича, которые заняли пятое и восьмое места соответственно.

Десятку закрывает защитник донецкого "Шахтера" Исмаили – 104 обыгрыша, а это 59 процентов удачных действий.



Рейтинг самых техничных игроков УПЛ / Sport.ua

Добавим, что Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула, который занимает вторую строчку этого рейтинга, на правах аренды выступали за "Мариуполь" в первой части сезона. Кирюханцев сыграл 14 матчей в УПЛ, в которых забил 2 гола. В активе Вакулы 15 матчей, 3 гола и одна результативная передача.

Зимой тренерский штаб "горняков" вернул футболистов и те прошли с донецким клубом тренировочные сборы. Потом Кирюханцева вернули в "Мариуполь", а Владислав Вакула остался в "Шахтере", однако с тех ни разу не появился на поле в официальном поединке сезона.

За молодежный состав "Шахтера" Кирюханцев провел 53 матча (1 гол).

В юношеской лиге УЕФА в составе "Шахтера" сыграл 16 матчей. В сезоне 2016/17 дебютировал за "горняков" в матче Премьер-лиги против "Александрии".

С 2016 года стал выступать за молодежную сборную.

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