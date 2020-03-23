Зеленский посоветовал украинцам заняться спортом во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное видеообращение к украинцам во время карантина. В конце, традиционно, была его совет, чем занять себя во время вынужденной изоляции дома.

На этот раз Владимир Зеленский предложил украинцам заняться спортом в домашних условиях.

"Не за горами лето, а значит самое время вспомнить про физическую форму. В интернете вы легко найдете множество видеокурсов для тренировки дома. По словам медиков, сегодня физкультура нужна всем. Но без фанатизма и без погони за рекордами", – предостерег Зеленский.

К слову Зеленский снова обратился к украинцам из-за коронавируса: основное

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