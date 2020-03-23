Зеленский посоветовал украинцам заняться спортом во время карантина
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное видеообращение к украинцам во время карантина. В конце, традиционно, была его совет, чем занять себя во время вынужденной изоляции дома.
На этот раз Владимир Зеленский предложил украинцам заняться спортом в домашних условиях.
"Не за горами лето, а значит самое время вспомнить про физическую форму. В интернете вы легко найдете множество видеокурсов для тренировки дома. По словам медиков, сегодня физкультура нужна всем. Но без фанатизма и без погони за рекордами", – предостерег Зеленский.
К слову Зеленский снова обратился к украинцам из-за коронавируса: основное
Редакция Спорт24 присоединяется к этим советам и рекомендует:
- Без зала и гантелей: тренировка для ног, которую можно повторить дома
- Скоро весна: тренировка на пресс и ягодицы от полуфиналистки Олимпийских игр
- Предотвращение травм: как правильно растягивать мышцы
- Домашний фитнес: как пережить карантин и не набрать лишних килограммов
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram