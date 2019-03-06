Жена известного украинского футболиста попала в страшную аварию в Турции: фото

54 Читати новину українською
Николай Морозюк
Николай Морозюк / Фото из открытых источников

Жена экс-игрока "Динамо" Николая Морозюка Ирина попала в ДТП в Турции, где ее муж выступает за "Ризеспор". В такси, в котором ехала Ирина, врезалась встречная машина.

Авария произошла в полдень в районе Алипаша. Ирина получила легкие травмы, но ее доставили в местную больницу.

Читайте также: Игрок сборной Украины получил красную карточку и подвел свой клуб: видео

О виновнике аварии деталей пока нет. Муж Ирины, узнав о происшествии, выехал к ней.


Фото с места аварии с участием Ирины Морозюк

Ирина Морозюк в Instagram выложила фото "Я жива. Слава Богу. Спасибо всем, кто переживал за меня. Сегодня мой второй день рождения".


Жена Николая Морозюка попала в аварию

Николай Морозюк перешел в "Ризеспор" во время зимнего трансферного окна из киевского "Динамо". Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. В чемпионате Турции 31-летний украинец уже успел провести шесть матчей, при этом во всех, кроме встречи с "Фенербахче", Морозюк сыграл со старта.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
сегодня
7305
Теги: Спорт Футбол Аварии и ДТП Новости Турции Динамо
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вероятного соперника Ломаченко разыскивает полиция
сегодня 15:22 Вероятного соперника Ломаченко разыскивает полиция
96
Тренер сборной – это такая должность, что все ждут, когда ты обоср**ся, – Антон Никулин
сегодня 08:07 Тренер сборной – это такая должность, что все ждут, когда ты обоср**ся, – Антон Никулин
Станіслав Безушко 143
"Тоттенхэм" на выезде обыграл "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов: видео
сегодня 07:40 "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов: видео
421
Луческу прокомментировал информацию, что юный Салах мог оказаться в "Шахтере"
5 марта 20:22 Луческу прокомментировал информацию, что юный Салах мог оказаться в "Шахтере"
84
Голы Рэмзи "убивают": жертвы известного футболиста
5 марта 18:27 Голы Рэмзи "убивают": жертвы известного футболиста
192
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук