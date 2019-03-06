Жена известного украинского футболиста попала в страшную аварию в Турции: фото

Жена экс-игрока "Динамо" Николая Морозюка Ирина попала в ДТП в Турции, где ее муж выступает за "Ризеспор". В такси, в котором ехала Ирина, врезалась встречная машина.

Авария произошла в полдень в районе Алипаша. Ирина получила легкие травмы, но ее доставили в местную больницу.

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О виновнике аварии деталей пока нет. Муж Ирины, узнав о происшествии, выехал к ней.



Фото с места аварии с участием Ирины Морозюк

Ирина Морозюк в Instagram выложила фото "Я жива. Слава Богу. Спасибо всем, кто переживал за меня. Сегодня мой второй день рождения".



Жена Николая Морозюка попала в аварию

Николай Морозюк перешел в "Ризеспор" во время зимнего трансферного окна из киевского "Динамо". Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. В чемпионате Турции 31-летний украинец уже успел провести шесть матчей, при этом во всех, кроме встречи с "Фенербахче", Морозюк сыграл со старта.

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