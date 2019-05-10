Журналистка получила мощный удар в голову мячом во время прямой трансляции: видео

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Журналистка получила мощный удар в голову мячом во время прямой трансляции: видео

Футбол – довольно травматичный вид спорта. Даже если ты не футболист. Об этом должны помнить журналисты, которые работают на футбольных матчах.

Перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы между испанской "Валенсией" и английским "Арсеналом", одна из журналисток испанского телеканала Gol Моника Бенавент вела прямую трансляцию. Делала она это на линии поля, в то время как на самом поле разминались футболисты. И в один момент мяч полетел в сторону журналистки. И попал ей в голову сзади.

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Журналистка не слишком пострадала в этой ситуации.

Сам матч закончился уверенной победой "Арсенала". Именно лондонская команда сыграет в финале Лиги Европы.

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Теги: Новости Спорта Спорт Курьезные новости Футбол
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