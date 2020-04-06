"Сам по собі": футболіст збірної України Швед застряг у Глазго через пандемію коронавірусу

Головний тренер "Селтіка" Ніл Леннон розповів, як Мар'ян Швед проводить карантин у Шотландії.

Хавбек планував вилетіти в Україну, але не встиг, так як більшість аеропортів закрилися, а авіасполучення зупинено.

До теми "Селтік" українця Мар'яна Шведа можуть визнати чемпіоном Шотландії

У нас є один гравець, Мар'ян Швед з України. Його дружина в Україні, тому він сам по собі. Кілька хлопців взяли його під своє крило і стежать за ним, стежать, щоб він був у порядку. Його англійська не дуже хороша,

– сказав Леннон у коментарі BBC Radio 5 Live.

У нинішньому сезоні Швед зіграв всього у двох матчах за "кельтів", рідко з'являючись навіть у заявці, і відзначився одним забитим м'ячем.

Українець перейшов у "Селтік" з "Карпат" на початку 2019 року, за його трансфер львів'яни виручили 2 мільйони євро.

"Селтік" лідирує в чемпіонаті "Шотландії", набравши 80 очок після 30-ти турів.

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