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"Сам по собі": футболіст збірної України Швед застряг у Глазго через пандемію коронавірусу

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Мар'ян Швед / ФК "Селтік"

Головний тренер "Селтіка" Ніл Леннон розповів, як Мар'ян Швед проводить карантин у Шотландії.

Хавбек планував вилетіти в Україну, але не встиг, так як більшість аеропортів закрилися, а авіасполучення зупинено.

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У нас є один гравець, Мар'ян Швед з України. Його дружина в Україні, тому він сам по собі. Кілька хлопців взяли його під своє крило і стежать за ним, стежать, щоб він був у порядку. Його англійська не дуже хороша,
– сказав Леннон у коментарі BBC Radio 5 Live.

  • У нинішньому сезоні Швед зіграв всього у двох матчах за "кельтів", рідко з'являючись навіть у заявці, і відзначився одним забитим м'ячем.
  • Українець перейшов у "Селтік" з "Карпат" на початку 2019 року, за його трансфер львів'яни виручили 2 мільйони євро.
  • "Селтік" лідирує в чемпіонаті "Шотландії", набравши 80 очок після 30-ти турів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Футбол Мар'ян Швед
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