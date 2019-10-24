Сент-Етьєн – Олександрія: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

3 Читать новость на русском
Сент-Етьєн – Олександрія: де дивитися онлайн матч 24 жовтня 2019
Сент-Етьєн – Олександрія: де дивитися онлайн матч Ліги Європи / fco.com.ua

У четвер, 24 жовтня, "Олександрія" зіграє у Франції проти "Сент-Етьєна" в рамках 3 туру групового етапу Ліги Європи. Переглянути поєдинок можна по телебаченню та онлайн.

Права на показ матчів Ліги Європи в Україні належать "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому з них і покажуть у прямому ефірі матч "Сент-Етьєн" – "Олександрія". Початок трансляції о 19:50, сам матч розпочнеться о 19:55.

Читайте також: Хотілося перемогти, зважаючи на те, як складалася гра, – Паньків

Перед початком матчу на каналі о 19:00 розпочнеться інформаційно-аналітична програма "Шлях до Гданська". Наживо у студії ведучий та експерти обговорять успіхи та поразки команд на шляху до польського міста, де відбудеться фінал турніру сезону 2019/2020.

Дивитися онлайн матч "Сент-Етьєн" – "Олександрія" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Дивитися матч"Сент-Етьєн" – "Олександрія" можна і в розділі "Кінотеатр" (пакет "Футбол+") мобільного додатку TV+ від оператора lifecell. При цьому трафік при перегляді відео безкоштовний. Під'єднати пакет "Football 7" можна за 18 гривень на 7 днів.

Також для власників кабельного телебачення від "Волі" є можливість додатково під'єднати пакети "Воля Футбол+", Mobile Football чи Mobile Sport Hub. Коштують вони від 29 гривень на місяць та дають можливість перегляд футбол на смартфоні чи планшеті

blog_ava
Велетенських щурів зняли на відео в супермаркеті Києва
сьогодні
1440
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга Європи ФК Олександрія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 23 жовтня
23 жовтня 23:57 Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 23 жовтня
Юрій Семенюк 1397
Заїдьте в геріатричні пансіонати чи спецінтернати – там смертю тхне, – пауерліфтер-чемпіон
22 жовтня 17:50 Заїдьте в геріатричні пансіонати чи спецінтернати – там смертю тхне, – пауерліфтер-чемпіон
Станіслав Безушко 685
"Київ-Баскет" переміг "Дніпро" у Кубку Європи ФІБА, фани киян звернулися до Коломойського
23 жовтня 21:31 "Київ-Баскет" переміг "Дніпро" у Кубку Європи ФІБА, фани киян звернулися до Коломойського
Михайло Гема 237
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
23 жовтня 13:44 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
Юрій Семенюк 2028
"Арена Львів" – це як Mercedes, в якого колеса спущені та двигун не працює, – директор стадіону
23 жовтня 11:45 "Арена Львів" – це як Mercedes, в якого колеса спущені та двигун не працює, – директор стадіону
Станіслав Безушко 1095
Новини
Більше новин
Залиште відгук