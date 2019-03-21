Сербія зіграла внічию з Німеччиною у товариському матчі: відео голів

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Сербія зіграла внічию з Німеччиною у товариському матчі: відео голів

Збірна Сербії, яка є суперником України у кваліфікації Євро-2020, провела товариський матч проти збірної Німеччини. Гра закінчилася у результативну нічию.

Німеччина – Сербія 1:1
Голи: Горецка, 69 – Йовіч, 12
Вилучення: Павков, 94 (Сербія)

Ще на початку матчу збірна Сербії відкрила рахунок у матчі. Гол забив Йовіч, відзначившись після подачі з кутового. Німці одразу ж намагалися зрівняти рахунок. Але Вернер двічі не зумів переграти голкіпера гостей Дмітровіча.

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Ще до перерви серби могли подвоїти свою перевагу. Та Льяїч не реалізував вихід на ворота Нойєра, а після удару Міленковіча зі штрафного від гола збірну Німеччини врятував Та.

Вже по перерві у німців спрацювали заміни. Саме Ройс та Горецка, які вийшли на поле, і стали співавторами взяття воріт. Перший прострелив, а другий забив.

Загалом у другому таймі збірна Німеччини значно додала попереду. І моменти почали з'являтися раз за разом. Але ні Сане, ні Гюндогану в цей вечір забити не вдалося.

Градус напруги наприкінці цього матчу був настільки великий, що не обійшлося без вилучення. Достроково поле покинув серб Павков, який за грубий підкат отримав червону картку.

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Матч так і закінчився внічию. Вже у неділю, 24 березня, збірна Німеччини на виїзді зіграє проти Нідерландів. Серби ж у понеділок, 25 березня, зіграють проти Португалії. Перед цим португальці зустрінуться зі збірною України у п'ятницю, 22 березня.

Матч Україна – Сербія відбудеться у Львові 7 червня. У Сербії команди зіграють між собою 17 листопада.

Відеоогляд матчу Німеччина – Сербія

 

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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