"Шахтар" – "Вольфсбург": з'явилася дата поєдинку Ліги Європи

Донецький "Шахтар" має зіграти матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". Поєдинок може відбутися на початку серпня.

Як повідомляє Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia, рестарт турніру відбудеться після того, як завершаться національні чемпіонати.

До речі Ліга чемпіонів: з'явилася дата відновлення матчів

Перенесені перші матчі 1/8 фіналу "Севілья" – "Рома" та "Інтер" – "Хетафе" пропонується провести 2-3 серпня. Всі матчі-відповіді – 6-го серпня.

Чвертьфінали Ліги Європи заплановані на 10 і 13 серпня, півфінали – на 17 і 20 серпня, фінал у Гданську – на 27-е число.

УЄФА на цьому тижні обговорить план відновлення розіграшу Ліги Європи, який був призупинений через пандемію коронавірусу.

"Шахтар" має провести повторний матч проти "Вольфсбурга" в Харкові. Перша зустріч завершилася перемогою "гірників" на виїзді з рахунком 2:1.

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