"Шахтар" здолав "Бенфіку" в історичному матчі Ліги Європи: два скасовані голи через VAR – відео

20 лютого донецький "Шахтар" на ОСК "Металіст" переміг "Бенфіку" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи – 2:1.

Шахтар – Бенфіка 2:1

Гол: Алан Патрік, 56, Коваленко, 72 – Піцці, 66

Для "Шахтаря" це був перший офіційний матч у 2020 році. До цього команда зіграла лише спаринги на зборах – у дев'яти матчах "гірники" шість разів перемогли, двічі зіграли внічию та один раз програли. Натомість "Бенфіка" зіграла 10 офіційних матчів з початку року.

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Історичний VAR, від якого постраждали українці

У першій половині матчу "гірники" грали першим номером і мали щонайменше 3 нагоди, щоб потрясти ворота Влаходімоса Одіссеаса.

На 20-й хвилині "Шахтар" все ж забив, але втрутився VAR. Патрік розігнав контратаку "Шахтаря" і, добігши до штрафної, віддав ліворуч на Мораеса. Після удару форварда голкіпер відбив м'яч на Марлоса, який потужно відправив сферу у ворота.

Проте радість донеччан була передчасною. Відеоасистент підказав головному арбітру матчу Боббі Меддену, що був офсайд, тому взяття воріт було скасоване. Всього на 27 сантиметрів виявився попереду футболіст збірної України.

Відео офсайду Мораеса



Офсайд Марлоса у матчі з "Бенфікою" / Фото: Скріншот

Цей епізод увійде в історію Ліги Європи, оскільки вперше в матчах плей-офф цього турніру був застосований VAR. Нагадаємо, що на груповому етапі ця технологія була недоступна для арбітрів. Щоправда, рефері використовували відеоповтори у фіналі минулого розіграшу ЛЄ "Арсенал" – "Челсі" (1:4).

Потужний "Шахтар" та гол Патріка

На старті другої половини Тайсон видав розкішний забіг і пас у розріз. Мораєс знову пробив у голкіпера. Патрік мудро вивів Ісмаїлі у штрафний майданчик. Удар у стійку та невдале добивання Коваленка, який влучив собі в руку, не вгадавши з відскоком.

На 51-й хвилині знову удача була на стороні гостів з Лісабону. Ісмаїлі пробив з лівого кута воротарського суперника, м'яч влучив у поперечину, а Коваленко не зміг зіграти на добиванні. Який шанс для "Шахтаря"!

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Все ж за 5 хвилин після поперечини м'яч опинився у воротах "Бенфіки" – Алан Патрік пробив з-за меж штрафного точно в правий нижній кут, без шансів для гокіпера. 1:0

Відео голу Алана Патріка

Другий VAR і другий гол

На 62-й хвилині стався неприємний для "Шахтаря" момент. Тавареш пройшов Матвієнка, але не зумів проштовхнути м'яч повз П'ятова. Серві повернув снаряд партнеру, і Тавареш завдав точного удару з меж воротарського.

Відео фолу Кривцова

Після цього голу арбітр Боббі Меддену скористався VAR, щоб визначити чи був офсайд. Після пильної перегляду VAR рефері вказав на 11-метровий, виявилося Кривцов перед голом "Бенфіки" сфолив. Піцці з 11-тиметрової позначки точно пробив в лівий від себе кут, а Пятов впав у протилежний – 1:1.

Відео пенальті Піцці

Переможна відплата Коваленка

На 72-й хвилині матчу Віктор Коваленко все ж вирвав перемогу для "Шахтаря". Тайсон зумів вибороти м'яч у Рубена Діаша на фланзі, віддав пас на Мораеса, і вже нападник від лінії поля прострелив на Коваленка. Віктор пробив в дотик, і цього разу таки влучно – 2:1.

Відео голу Коваленка

Таким чином, "Шахтар" пропускає у цьому поєдинку, але все ж поїде на матч у відповідь з перевагою в один гол. Друга гра "Бенфіки" з "Шахтарем" відбудеться 27 лютого в Лісабоні.