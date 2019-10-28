"Шахтар" грає з південноамериканцями і виграє, у "Динамо" погана організація, – легіонер киян

Захисник "Динамо" Карлос Самбрано незадоволений перебуванням у київському клубі, за який досі не зіграв жодного поєдинку.

Як повідомляє Depor, Самбрано вважає, що в "Динамо" погана організація команди.

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Якщо в команді відбуваються зміни – продають іноземця, а не українця. У "Динамо" у мене є хорватський одноклубник, який грав у фіналі чемпіонату світу (Піваріч, – Спорт24). Він також виступає за другу команду. У клубі спокійно можуть використовувати нас, але не роблять цього.



"Шахтар" грає з усіма південноамериканцями й все виграє. Вони грають з великим задоволенням. Тут же інше уявлення про роботу. У "Динамо" погана організація, що є – то є,

– розповів Самбрано.

Що відомо про Самбрано в "Динамо"?

Самбрано перейшов у "Динамо" на початку 2018 року, проте за весь цей час жодного разу не зіграв за першу команду "біло-синіх". Другу частину минулого сезону 30-річний захисник провів на правах оренди в "Базелі".

Також влітку 2019 року Самбрано зі збірною Перу дійшов до фіналу Копа Амеріка, де поступився збірній Бразилії. Попередній тренер Олександр Хацкевич заявляв, що не розраховує на гравця.

Ситуація не змінилася й тепер. Футболіст рідко потрапляє до заявки киян на матчі. Новий керманич "Динамо" Олексій Михайличенко теж не розраховує на оборонця.