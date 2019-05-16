"Шахтар" без проблем переміг "Інгулець" і виграв 13-й Кубок України: відео

Донецький "Шахтар" не дозволив "Інгульцю" створити сенсацію у фіналі Кубка України сезону 2018/2019. "Гірники" в Запоріжжі легко перемогли клуб з Першої ліги.

Шахтар – Інгулець 4:0

Голи: Тете, 28, 39, Мораес, 45+1, Соломон, 64

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"Шахтар", який до цього виграв рекордні 12 Кубків України, досить обережно розпочав матч проти "Інгульця". Клуб із села Петрове ніколи не грав у фіналі й також з неабиякою обережністю вступив у гру. Перший напівмомент на 7-й хвилині створили "гірники". Мораес пробив з-за меж штрафного, але Ситников легко забрав м'яч до рук. "Інгулець" у відповідь заробив штрафний поблизу штрафного донеччан, однак невдало ним розпорядився.

На 11 хвилині футболісти "Інгульця" організували швидку атаку, яка могла завершитися принаймні ударом, проте оборонці "Шахтаря" вчасно повернулися на свої позиції. Уже за хвилину номінальні гості мали залишитися у меншості. Антон Ситников зніс Мораеса на межі штрафного, але арбітр вирішив, що саме Мораес порушував правила. Відтак, "Інгулець" уникнув небезпечного штрафного та вилучення голкіпера.

На 24 хвилині "Шахтар" претендував на пенальті. Ісмаїлі збили у штрафному, однак арбітр знову не угледів порушення правил. Нічого не зміг вдіяти "Інгулець" на 28 хвилині. Тайсон віддав пас на Тете, який опинився у потрібному місці в потрібний час і пробив в один дотик – 1:0.

На 38 хвилині Тайсон пройшов центром і цілив у кут, але Ситников відбив удар. Як виявилося, голкіпер тільки відтермінував гол "гірників". За декілька секунд Ісмаїлі прострілив уздовж штрафного й м'яч у ворота переправив Тете – 2:0. А в компенсований до першого тайму час питання переможця зняв Жуніор Мораес. Мораес вдало відкрився у штрафному "Інгульця" й відгукнувся на передачу Тайсона – 3:0.

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На стартових хвилинах другого тайму футболісти "Інгульця" спробували провести декілька позиційних атак, однак "Шахтар" у захисті зіграв надійно. На 53 хвилині "гірники" могли забивати четвертий гол. Коваленко вивів Мораеса віч-на-віч із Ситниковим, однак нападник не зміг виграти мікродуель. Зате на 64 хвилині без шансів для Ситникова пробив Манор Соломон. Ізраїльтянин, який вийшов на заміну, елегантним ударом з меж штрафного пробив у дальній кут.

Після четвертого голу "Шахтар" продовжував спокійно контролювати матч. "Гірники" неквапливо проводили свої атаки й не дозволяли "Інгульцю" створювати якусь загрозу біля своїх воріт. На 74 хвилині номінальні гості втекли у хорошу контратаку й могли розраховувати на гол престижу. Однак Січінава невдало розпорядився м'ячем.

Через дві хвилини непристойним рахунок ледь не зробив Веллінгтон Нем. Півзахисник пробив повз голкіпера "Інгульця", але поцілив у стійку. На 79 хвилині свій напівмомент не використав Щедрий. Гравець "Інгульця" накрутив оборонців "Шахтаря", але пробив точно в руки Шевченку. Поодиноку нагоду відзначитися "Інгулець" мав на 85 хвилині, але знову невдало розіграв штрафний удар. У компенсований час зі штрафного ледь не забив Ілля Коваленко, але воротар "Шахтаря" був на висоті.

"Гірники" вирішили обмежитися чотирма голами й більше не турбували Ситникова. Таким чином, "Шахтар" четвертий рік поспіль виграв у фіналі Кубка України. Уже в неділю, 19-го травня, донеччани можуть оформити так званий "золотий дубль", вигравши чемпіонат України. Для цього їм потрібно здолати "Зорю".

Шахтар – Інгулець – відеоогляд матчу

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