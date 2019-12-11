"Шахтар U19" поступився "Аталанті" і зайняв останнє місце у групі Молодіжної ліги УЄФА

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Молодіжка "Шахтаря" посіла останнє місце у групі Молодіжної ліги УЄФА / shakhtar.com

Юнацька команда донецького "Шахтаря" у заключному поєдинку Молодіжної ліги УЄФА вдома поступилася одноліткам з "Аталанти" з рахунком 1:2. Після зіграних усіх матчів "гірники" зайняли останнє місце у групі, завоювавши лише 2 залікові пункти.

Шахтар U19 – Аталанта U19 1:2

Голи: Бондаренко, 62 (пен.) – Пікколі, 20, 53

До слова: Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів

Фактично, у турнірному сенсі як для "Шахтаря", так і для "Аталанти" все було визначено ще до матчу – "гірники" у будь-якому випадку останні, італійці перші. Тому поєдинок носив товариський характер.

Наступ "Аталанти" з перших хвилин

Не зважаючи на це, "Аталанта" з верших же хвилин розпочала активний наступ на ворота "Шахтаря". Вже за перші 15 хвилин італійці тричі змусили понервувати Требіна – в останньому епізоді воротар парирував небезпечний удар Гіслені у ближній верхній кут воріт.

Відзначилась молодь "Аталанти" вже на 20-ій хвилині гри – після помилки Козика на своїй частині поля, гості вирвалися у стрімку атаку, і Гіслені вдало одним дотиком віддав на Пікколі.

Після пропущеного голу в атаку пішли і юні "гірники". Мудрик викотив м'яч на Сікана на пусту дальню штангу, але останній замість вільного кута пробив точно в воротаря гостей.

До кінця тайму італійці здійснили ще дві небезпечні атаки. У першому випадку Броньї пробив не робочою лівою пробив не точно, а в другому Трубін встиг зреагувати на удар Пікколі під ближню штангу.

Спокійна перемога "Аталанти"

З першої ж небезпечної атаки у другому таймі гравці "Аталанти" змогли подвоїти перевагу – знову після помилки гравців "Шахтаря". Після вдалого перехоплення від Гісланді Пікколі розстріляв ворота Трубіна.

На 62-ій хвилині гри Бергонці збив Мудрика на лівому краю штрафного майданчика, арбітр вказав на пенальті. Бондаренко реалізував 11-метровий паненкою по центру воріт.

Ближче до кінця гри Козик не зміг з метра переправити м'яч у ближній кут воріт. Йому на заваді став захисник "Аталанти".

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар ФК Аталанта
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