"Шахтар" виглядає краще: тренер "Копенгагена" порівняв "Динамо" з "гірниками"

Головний тренер данського "Копенгагена" Столе Сольбаккен поспілкувався з журналістами перед матчем проти "Динамо" у Лізі Європи.

51-річний норвезький тренер назвав "Динамо" хорошою командою, але зазначив, що донецький "Шахтар" виглядає краще.

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Ми бачили багато матчів "Динамо". Це все ще дуже хороша команда, хоча "Шахтар" купує дорогих бразильців для Ліги чемпіонів і виглядає краще. Ми не боїмося, але поважаємо суперника.



Ми вже грали на цьому стадіоні проти "Дніпра". Ми очікуємо два складних матчі проти "Динамо". Головне зіграти дисципліновано в захисті та використовувати свої шанси в атаці,

– цитує Сольбаккена Tribuna.com.

Що відомо про матч "Динамо" – "Копенгаген"?Гра відбудеться у четвер, 24 жовтня, у рамках 3 туру Ліги Європи. Початок матчу у Києві о 22:00. Головним арбітром гри буде турок Халіл Мелер. До цього шляхи киян та данців ніколи не перетиналися.

Передматчеву пресконференцію також провів наставник "Динамо" Олексій Михайличенко. Він заявив, що в матчі навряд чи візьме участь перуанський оборонець Карлос Самбрано.

Огляд матчу "Динамо" – "Копенгаген" читайте на сайті Спорт24.