Збірна України вже може пакувати валізи на чемпіонат Європи. Саме наша національна команда є фаворитом на вихід з кваліфікаційної групи В.

Так, "жовто-синім" фахівці навіть віддають більше шансів на перемогу у відборі, ніж португальцям.

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• 1,89 – коефіцієнт на те, що збірна України посяде перше місце в групі.

• 1,97 – коефіцієнт на те, що Роналду і компанія обійдуть нашу команду.

• 20 – коефіцієнт на те, що Сербія зможе втрутитися у цей дует.



Шанси збірної України вийти на Євро-2020: прогноз букмекерів

У п'яти матчах відбору збірна України зіграла внічию з Португалією та двічі перемогла Люксембург, Сербію і Литву.



Матчі за участю збірної України з футболу

Чи вдасться нашим футболістам зберегти лідерство в групі В, дізнаємося вже цієї осені. Нашим гравцям залишилося зіграти лише з Португалією, Литвою та Сербією.