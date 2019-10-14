Шевченко визначився із заявкою гравців на матч проти Португалії
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився із зі списком гравців, які приймуть участь у матчі проти Португалії.
На сьогоднішній традиційній нараді було вирішено, що збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми. Суперники вийдуть на поле у червоному.
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Заявка збірної України на матч із Португалією
Воротарі: 1. Юрій Паньків, 12. Андрій Пятов, 23. Андрій Лунін.
Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Ігор Пластун, 4. Сергій Кривцов, 16. Віталій Миколенко, 19. Сергій Болбат, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко.
Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 13. Євген Шахов, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Віктор Коваленко.
Нападники: 9. Роман Яремчук, 18. Жуніор Мораес.
З тих футболістів, що готувалися до поєдинку, до заявки не потрапив захисник київського "Динамо" Артем Шабанов.