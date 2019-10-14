Шевченко визначився із заявкою гравців на матч проти Португалії

229 Читать новость на русском
Заявка на матч Україна - Португалія
Заявка на матч Україна - Португалія / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився із зі списком гравців, які приймуть участь у матчі проти Португалії.

На сьогоднішній традиційній нараді було вирішено, що збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми. Суперники вийдуть на поле у червоному.

Читайте також: Шевченко: Однозначно гратимемо в нашу гру, не виключено, що вийдуть інші футболісти

Заявка збірної України на матч із Португалією

Воротарі: 1. Юрій Паньків, 12. Андрій Пятов, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Ігор Пластун, 4. Сергій Кривцов, 16. Віталій Миколенко, 19. Сергій Болбат, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 13. Євген Шахов, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Віктор Коваленко.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 18. Жуніор Мораес.

З тих футболістів, що готувалися до поєдинку, до заявки не потрапив захисник київського "Динамо" Артем Шабанов.

blog_ava
Ми ідеологічно розійшлись, – Чорновол про зв'язок з Пашинським
сьогодні
3533
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Україна – Португалія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фанати "Динамо" проведуть акцію 14 жовтня до Дня захисника України
сьогодні 14:10 Фанати "Динамо" проведуть акцію 14 жовтня до Дня захисника України
Ігор Саджениця 154
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 13-го жовтня
сьогодні 10:46 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 13-го жовтня
Юрій Семенюк 1102
Імпровізація боксу: чому дебют Усика не вразив
13 жовтня 12:40 Імпровізація боксу: чому дебют Усика не вразив
Михайло Гема 2314
Боттас виграв гран-прі Японії, Mercedes завоював Кубок конструкторів у 2019 році
13 жовтня 10:02 Боттас виграв гран-прі Японії, Mercedes завоював Кубок конструкторів у 2019 році
271
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 12-го жовтня
13 жовтня 09:06 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 12-го жовтня
Юрій Семенюк 1849
Новини
Більше новин
Залиште відгук