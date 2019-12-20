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Сім клубів Першої ліги подали заявку на участь в УПЛ

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Львівський "Рух" – лідер Першої ліги / ФК "Рух"

Заявку на отримання атестата для участі в Українській прем'єр-лізі подали сім клубів Першої ліги. При цьому серед них є клуб, який не вийде в УПЛ наступного сезону.

За даними SportArena, заявки подали "Рух", "Волинь", "Минай", "Інгулець", "Оболонь-Бровар", "Металіст 1925" та "Чорноморець".

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При цьому серед тих, хто подали заявки, немає "Агробізнесу" та "Авангарду", якій є серед претендентів на підвищення у класі. Натомість "Чорноморець", який подав заявку, втратив можливість потрапити в першу трійку, яка і вийде в УПЛ.

Нагадаємо, що зараз лідером Першої ліги є львівський "Рух". Команда набрала 39 очок та випереджає на один бал луцьку "Волинь". Далі йдуть "Інгулець", "Оболонь-Бровар" та "Агробізнес" (по 37 очок в кожної команди), "Металіст 1925" (35 очок) та "Авангард" (33 очки). Одеський "Чорноморець" має 22 очки та посідає десяте місце.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Чорноморець
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