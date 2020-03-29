Син Тайсона Ф'юрі послав батька у прямому ефірі: відео
Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі не гає час під час карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу. Британець проводить онлайн-тренування для вболівальників. Син непереможного боксера "допоміг" батьку стати ще популярнішим.
Один із синів Ф'юрі "послав" батька, коли той у прямому ефірі в інстаграмі проводив тренування.
Читайте також Ф'юрі – Уайлдер: дата і місце третього бою
31-річний боксер разом з дружиною збирався зробити одну із вправ. Щоб діти не заважали, Ф'юрі попросив їх покинути приміщення.
Діти послухали батька. Але, залишаючи кімнату, один із синів послав його. У відповідь Тайсон лише усміхнувся.
У Ф'юрі і його дружини Періс п'ятеро дітей – двоє дочок і троє синів.
Відео курйозного моменту
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Футболіст "Карпат" повернеться в іноземний клубсьогодні , 12:17
-
Ледве міг дихати: зірковий футболіст "Ювентуса" розповів про боротьбу з коронавірусомсьогодні , 08:38
-
Смерть юного футболіста, гол Мілевського за "Динамо": головні новини спорту 28 березнясьогодні , 08:05
-
Власник команди НБА захворів на коронавіруссьогодні , 10:43
-
Усик – Чісора: бій офіційно переносятьсьогодні , 12:41
-
"Динамо" знову продовжило карантин – гравці будуть працювати індивідуальносьогодні , 09:10