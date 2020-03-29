Син Тайсона Ф'юрі послав батька у прямому ефірі: відео

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі не гає час під час карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу. Британець проводить онлайн-тренування для вболівальників. Син непереможного боксера "допоміг" батьку стати ще популярнішим.

Один із синів Ф'юрі "послав" батька, коли той у прямому ефірі в інстаграмі проводив тренування.

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31-річний боксер разом з дружиною збирався зробити одну із вправ. Щоб діти не заважали, Ф'юрі попросив їх покинути приміщення.

Діти послухали батька. Але, залишаючи кімнату, один із синів послав його. У відповідь Тайсон лише усміхнувся.

У Ф'юрі і його дружини Періс п'ятеро дітей – двоє дочок і троє синів.

Відео курйозного моменту

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