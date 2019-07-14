Синхроністки Федина та Савчук принесли Україні першу медаль чемпіонату світу: відео

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Марта Федина та Анастасія Савчук
Марта Федина та Анастасія Савчук / НОК України

Українські синхроністки Марта Федина та Анастасія Савчук завоювали бронзову медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Кванджу.

Українки з результатом 92,5847 бала стали бронзовими призерами світової першості в технічній програмі дуетів.

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Федина і Савчук поступилися росіянкам Світлані Колесніченко і Світлані Ромашиній (95.90.10) і китаянкам Веньянь Сунь і Хуечень Хуань (94.0072).

Варто зазначити, що ця медаль стала першою для українських спортсменів на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Також в корейському Кванджу завершилися кілька змагань за участі українців. Так в плаванні на відкритій воді на 10 км українка Христина Панчішко стала 36-ю. У фінальних стрибках з трампліну (1 м) Олег Колодій посів сьоме місце.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.

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Теги: Спорт Новини Спорту
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